今年9月28日是民主進步黨創黨35周年紀念日，立法院長游錫堃特邀請創黨人（圓山組黨發起人）重返創黨原址圓山飯店「敦睦聽」聚會別具意義。蔡英文總統在致詞中表示：「她作為現任民進黨主席，時時刻刻提醒自己，民進黨這塊招牌是有重量的，希望所有黨內同志，不能忘記創黨前輩為台灣民主犧牲奉獻的勇氣和決心。」

1986年游錫堃以台灣省議會身分擔任年底立委，國代代選舉黨外選舉後遠會召集人結合公政會編聯會有力人士，密集磋商創黨時機與事宜，是創黨十人小組要角。

民進黨自1991年制訂「台獨黨綱」，轉型為1999年以選舉掛帥的「台灣決議文」，已經二度執政。2000至2008年陳水扁朝小野大時期，與2016至2024年蔡英文全面執政時期，至今卻沒有自己的黨史，甚至連最重要、最有史料價值的創黨人簽名原始文件129人（或說134人）都消失無蹤，不翼而飛，實在非常離奇，充滿懸疑、詭譎。

但台灣人往往忽略還有一件更離奇的事——可稱之為「彭百顯奇案」。那就是1999年發生震央在南投縣的921大地震，災情慘重。當時除了李登輝總統外，參加2000年總統大選的連戰、宋楚瑜、陳水扁等均不約而同地往南投縣，展開錯綜複雜的政治角力。也因此大大改變了台灣的政治生態。

而時任南投縣長的彭百顯肩負救災、重建、修復的重任，卻難參與決策，更難施展抱負。不久即被以貪汙、圖利重罪遭羈押禁見，起訴案達數十餘件之多，官司纏訟十年，最後沒有一案成立，全部無罪，終還清白於人間。然而彭縣長已身心俱疲、垂垂老矣！這不但是個人不幸，更是國家人才的一大損失。但辦案人員不但未被懲處反而升官？

離奇的是當時總統為陳水扁，法務部長為陳定南，是誰能指揮檢警調人員及國家之力羅織罪狀？無中生有，不言自明，此是「彭百顯奇案」大致過程。彭縣長今年將其歷盡劫難著成《彭百顯的回歸：921啟示錄》一厚冊，把辦案人員窮凶惡極、任意竄改、偽造偵訊筆錄等原始文件公諸於世，一翻兩瞪眼，是非對錯無所遁形。

彭百顯是民進黨創黨黨人之一，在擔任南投縣長之前，曾連任三屆立委，與陳水扁、謝長廷、盧修一被譽為國會四把刀，是著名的財經專家；且與陳水扁同屬正義連線成員，對陳水扁競選台北市長，陳定南競選台灣省長，均盡力輔選。縣長任內秉持公里、正義，無奈屢遭現實打擊，謠言中傷，讓他飽受「黑鍋上的煎熬」，政治無情、殘酷、汙穢、黑暗竟是如此。先射箭後畫靶，超乎常理，離譜至極的方式呈現。最令人納悶的是，這樣天羅地網的栽贓情節，所為何來？是否參雜權力與利益的糾葛。據目前可見的資料尚不足以釐清頭緒於萬一，民進黨對「彭百顯奇案」實在欠一個道歉。

「辯冤白謗」既是天下第一公理，歷史研究貴在追求真相才能深切反思，鑑往知來。民進黨若要贏得人民的信賴，必須建立完善之政治制度，提升從政品格修養，明辨是非善惡，使年輕世代能在優良的法治環境中成長，奉獻心力，知所進退，視從政為高尚的志業，而非僅是爭權奪利、牽親引戚。切勿重蹈國民黨拉幫結派、陰謀詭計、權錢交易、因人設事之覆轍，不時活在國家暴力的陰影中。否則，民主如何進步？轉型如何正義？「彭百顯奇案」值得促轉會重視，細心探究。



作者指出，1999年的921大地震，災情慘重，時任南投縣長的彭百顯肩負救災、重建、修復的重任，之後被以貪汙、圖利重罪遭羈押禁見，起訴案達數十餘件之多，官司纏訟十年才獲得清白。彭百顯在其著作《彭百顯的回歸：921啟示錄》中表示此書是他遭秋後算帳的際遇書。圖／擷自博客來網站