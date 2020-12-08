川普現在忙著大選舞弊訴訟，沒想到手下大將朱利安尼卻感染武漢瘟疫，可以說是屋漏偏逢連夜雨，主流媒體雖然認為川普已經沒戲可看，但是，川普仍然相信自己最後會勝選。

選舉人團最後期限

大選最後期限12月8日已經來到，依照往例，清查舞弊案件必須在選舉人選出之前，以12月8日這個期限停止，2000年大選，布希和高爾為了佛羅里達選票爭議，曾經拖延很長時間，今年大選的舞弊案件堆積如山，如果要一一清查，更不可能在這一天可以水落石出，如果這樣，選舉人團就無法這時候產生，但是，川普律師和學界皆認為，美國憲法並未強制規定這個期限，意思是舞弊案的法律訴訟之前，這些時間是可以更改的，那麼14日的選舉人團就不會進行投票了，必須等到整個訴訟案件送進聯邦最高法院，若再走法定程序，從時間來看，明年1月20日，美國總統恐怕就會難產了。

川普目前的訴訟團體在六個有問題的州，四處揭發弊案，媒體認為川普有明暗兩手策略，律師團仍然主張進入聯邦最高法院，這是所謂明的路線，但是，包含佛林以及麥金納利將軍都不相信聯邦最高法院，因為共和黨建制派在這次選舉中，有不少倒戈被深層政府綁架的政客，喬治亞州州長坎普就是一個例子，喬治亞州舞弊案件一籮筐，光怪陸離花樣一一被揭露，居然還有計票人員強制監票員離開之後，從桌底下拖出幾箱選票，自己計票，2小時內，在拜登頭上加了數十萬票，可以說誇張到極點，這種情況如果在台灣發生，肯定暴動，看來美國人真的太好欺騙了，州長面對川普質疑，還大喇喇說，「我已經下令必須好好計票」，川普對他說，「你的命令下屬完全不聽，你為何不下令調查呢」？這次選舉可以看出聯邦法律無法對抗州法律的亂象，州的自治權力大過聯邦。

像坎普這樣的背棄共和黨政客並不多，最近《華盛頓郵報》對參眾兩院239位議員進行調查，超過9成的議員和川普同一陣線，不承認拜登已經當選總統，這些聲音也給了川普很大的鼓勵，畢竟不是美國人全部瞎了。

川普應該發布緊急命令

弗林和麥金納尼不認為走選舉訴訟這條路線有用，尤其是麥金納尼認為，這次大選擺明了，已經是中共連絡美國內部政客，對美國人民選舉權的攻擊，這是戰爭狀態，也是叛國政變，總統應該根據憲法發布緊急命令，宣布戒嚴，廢除人身保護法，對涉案人士進行逮捕審問，佛林也加強說，「誰是政變幕後人，已經掌握」。

麥金納尼認為，如果總統依照憲法這樣操作，首先要調動軍隊，以防止「黑命貴運動」的暴動B計畫，因為「黑命貴運動」也是政變活動重要的一環，這群激進左派和共產黨沒兩樣，目前已經被中共利用，對美國進行顛覆，美國現在的危機超過以前，這句話也呼應美國情報總監的宣布，「中共是美國最大威脅」。

一邊忙著大選訴訟，川普也沒有放鬆對中共的打擊，12月5日，蓬佩奧宣布停止和中共的五大交流活動，並且驅逐1000多位涉嫌替中共竊取高科技的學者專家，這些人有些擔心被逮捕，所以自行離境。接下來，川普把中芯國際等企業納入軍方企業，停止這些企業在美國上市，目前已經有35家企業無法在美國吸金，砍斷華爾街幫忙中共的黑手，這就是所謂「外國企業問責法」，左派媒體認為川普故意製造美中脫鉤，就算拜登如願上台，也無法輕易改變川普的美中脫鉤路線。

川普能否反敗為勝，1月初就會見真章，如果讓川普連任，持續美中脫鉤策略，高關稅施壓，進行非紅供應鏈，砍斷中共從美國吸金，促發中國內部金融風暴，阻斷中共特務盜取高科技的道路，中共肯定要GG了，這也是中共期待拜登上台救命的原因。



弗林（左）和麥金納尼（右）都不認為走川普選舉訴訟這條路線有用。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成​