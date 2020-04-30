台灣連續五天零確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，總統特別拿杯子送給我們，也和總統、人民報告，總共有五個零。杯子上寫著Taiwan Can Help，杯蓋上寫著0，陳時中和指揮中心成員特別舉杯慶賀防疫成果。陳時中宣布，因為18天無本土案例，大家準備迎接「防疫樂活新態度」，態度可以高興一點，生活不能鬆懈。圖/取自疾管署直播

台灣連續五天零確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，總統特別拿杯子送給我們，也和總統、人民報告，總共有五個零。杯子上寫著Taiwan Can Help，杯蓋上寫著0，陳時中和指揮中心成員特別舉杯慶賀防疫成果。陳時中宣布，因為18天無本土案例，準備迎接「防疫樂活新態度」，態度可以高興一點，生活不能鬆懈，還是要留意個人衛生，戴口罩等等。

陳時中表示，在第一線防疫、醫護人員及全民的團結努力下，國內新冠肺炎疫情趨於平穩，為了兼顧防疫與生活品質，中央流行疫情指揮中心今（30）日表示，近期將推行「防疫樂活新態度」，在維持個人防疫措施（勤洗手、無法保持社交距離及搭乘大眾運輸時佩戴口罩）的情況下，可以放心參與各項戶外活動。

陳時中指出，隨著國內疫情趨緩，為了讓民眾逐步回歸正常生活，將啟動防疫樂活新態度，希望民眾如觀賞戶外型態的音樂會、藝文表演及體育賽事，或從事踏青、運動、旅遊等有益身心健康的活動，仍要維持個人衛生。此外，民眾外出至餐廳或攤販用餐時，可挑選有適當用餐距離、隔板，提供套餐的店家享受美食。上述實施細節與啟動時間，將邀集相關部會進行討論後，於近期對外公布。

五一連假將於明天展開，指揮中心也特別推出「COVID-19疫情期間民眾假期生活防疫指引」，民眾於享受休假時光的同時，仍需落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出活動時，應維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距。並請留意自身及親友健康，如果出現發燒或呼吸道症狀，應佩戴口罩，不要外出，如需就醫，不要搭乘大眾運輸工具，以降低疫情風險。

COVID-19 疫情期間民眾假期生活防疫指引如下:

※ 維持良好個人衛生習慣，落實正確勤洗手、呼吸道衛生及咳嗽禮節(如:咳嗽時以面 紙或手帕遮口鼻，沒辦法時可用衣袖代替)，避免觸摸眼睛、鼻子、嘴部，如不得已 需碰觸，則一定要事先確實清潔手部，以減少感染與傳播疾病的機會。

※ 住家應保持良好通風，如果家人有呼吸道症狀，應將受口鼻分泌物汙染的廢棄物(如 衛生紙、口罩)妥善包覆後再丟入垃圾桶，若有腹瀉情形，應加強浴廁清潔消毒。

※ 如果您本身或家人是慢性病患者、老年人、孕婦、體重過重、嬰幼兒，免疫力比較 不好，易受感染，且感染後病症較為嚴重，最好儘量避免參加可能密集接觸的聚會 或活動，也要避免前往人潮聚集或密閉空間的公共場所。

※ 如果您要探視上述免疫力不好的對象，請確認自身無身體不適症狀，且近期無參加 可能密集接觸不特定對象的聚會或活動，而且建議要佩戴口罩。否則建議使用電話 或視訊取代當面探訪。

※ 如果要外出活動，建議您做好以下的準備與配合：

＊ 維持勤洗手的習慣，可以自行攜帶乾洗手用品，以備不方便洗手時使用。

＊ 外出時都不可用手觸摸眼睛、鼻子、嘴部，以免將手上可能存在的病毒感染這些 黏膜組織。

＊ 在室內最好保持 1.5 公尺，室外最好保持 1 公尺以上的適當社交距離，無法保持 時，或搭乘大眾運輸工具時，要全程佩戴口罩。

＊ 外出時以白天為佳，並以開放且沒有人群擁擠現象的地方為首選。若選擇前往觀 光景點、國家公園、遊樂區，以及市集、商圈、寺廟等處，而現場已有人潮，建 議改前往其他地點休閒，或耐心配合人流管制措施，也可事先查詢當地是否開始 實施人流管制，再決定是否前往。

＊ 如果不得已需出入人潮密集、密閉或通風不良的空間，或參加有不特定對象、會 近距離密集接觸的場合時，要佩戴口罩，建議準備備用口罩，以便口罩髒汙破損 時更換。

＊ 在外用餐時，如餐廳或小吃店之座位密集且無區隔，建議避免進入用餐，或改用 外帶，也儘量不要邊走邊吃。

＊ 安排親友聚會時避免以聚餐形式進行，若無法避免，進食時儘量避免交談，吃完 要交談時，最好先佩戴口罩。

＊ 返回住所時，必須確實執行手部衛生，以除去手上可能沾染到的病原。 ※ 如果您正在進行居家隔離或居家檢疫，請持續遵守相關規定。

※ 如果出現發燒或呼吸道症狀，應佩戴口罩，不要外出，如需就醫，不要搭乘大眾運 輸工具。