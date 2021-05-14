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每日國際焦點

以色列總統呼籲對抗火箭攻擊時，內部不要內戰自亂陣腳。以色列內部有21%阿拉伯人，目前雙方衝突以猶太人攻擊阿拉伯人居多。以色列阿拉伯議員抨擊納唐亞胡加劇族群衝突。

三星提高投資非記憶體晶片至2030年達171兆韓圜（4.23兆新台幣）。南韓將對半導體廠提供減稅與1兆韓圜貸款，南韓153家半導體公司至2030年將投資530兆韓圜（13.11兆新台幣）。

澳大利亞戰略政策研究所發表報告指出中國打壓維吾爾人與其他少數族群的生育，導致2017~2019年新疆生育率減半，這可成為種族清洗的證據之一。

美國殖民地輸油管開始恢復運作。

日本

福島縣外海發生規模6.0地震，無海嘯威脅，核電廠無異常。

南韓

三星提高投資非記憶體晶片至2030年達171兆韓圜（4.23兆新台幣）。南韓將對半導體廠提供減稅與1兆韓圜貸款，南韓153家半導體公司至2030年將投資530兆韓圜（13.11兆新台幣）。

中國

法國達能集團賣掉所持有的中國蒙牛9.8%股權，所得154億港幣款項將用來買回股票提升股東權益。

澳洲

澳大利亞戰略政策研究所發表報告指出中國打壓維吾爾人與其他少數族群的生育，導致2017~2019年新疆生育率減半，這可成為種族清洗的證據之一。

與莫德納談澳州本地生產疫苗。

泰國

發生2所監獄群聚感染2,835人確診使得單日染病人數飆到4,887人。

印度

果亞邦、北阿坎德邦打算用伊維菌素治療染疫病人。伊維菌素也稱為愛獲滅，原為抗寄生蟲藥物，用於治療頭蝨、疥蟎引起的疥瘡，蟠尾絲蟲症，線蟲感染，班氏絲蟲感染導致的象皮病等。

英國

研究顯示3月施打疫苗以來，染疫人數大減一半。

減稅刺激購屋，4月房價來到1980年代晚期以來最高。

日立800型系列列車，8日檢查時發現有嚴重裂痕，因而全面停駛，造成英國鐵路交通大亂，13日經安全檢測後重新投入營運。

英國電信將在2026年之前提供光纖寬頻給2,500萬用戶，將為此籌資150億英鎊。

義大利

公平交易署因Google不讓義電旗下JuicePass應用上架Android Auto，罰款Google 1.02億歐元。

美國

殖民地輸油管開始恢復運作。彭博社報導殖民地輸油管遭攻擊後就以加密貨幣付給東歐駭客將近500萬美元。殖民地輸油管否認。民主黨籍眾議院議長佩洛西嚴詞反對遭駭客勒贖攻擊的企業付贖金。

2020年因疫情封鎖緣故，美國大規模槍擊事件10年來最少，隨著疫情好轉，醫院等機構未雨綢繆，大買大規模槍擊險。

紐約時報廣場槍擊事件嫌犯在佛州被捕。

麥當勞宣布加薪10%以在全美大缺工中爭取勞工。

馬斯克稱比特幣太耗能，暫停接受比特幣買特斯拉電動車，等比特幣更減碳以後再說。

加拿大

城市人害怕疫情湧入鄉間置產，造成鄉間房地產大漲最高達79%，與紐澳、英國狀況相同。

尼加拉瓜

反對黨在大選最後聯盟期限結盟失敗，左翼強人丹尼爾·奧蒂嘉恐將繼續連任。

以色列

哈瑪斯持續火箭攻擊，各國航空公司擔憂本-古里安國際機場的飛航安全性，紛紛停飛，以色列以拉蒙機場為備用機場。

與巴勒斯坦衝突持續，除加薩走廊戰事，以色列內部阿拉伯人與猶太人也起衝突。以色列總統呼籲對抗火箭攻擊時，內部不要內戰自亂陣腳。以色列內部有21%阿拉伯人，目前雙方衝突以猶太人攻擊阿拉伯人居多。以色列阿拉伯議員抨擊納唐亞胡加劇族群衝突。

沙烏地阿拉伯

將把冷凍雞肉產品的上架期限從1年縮短為3個月，巴西食品公司表示將影響其銷售。

肯亞

民眾遊行反對以色列轟炸加薩走廊，警方發射催淚瓦斯驅散。

烏干達

與民主剛果軍隊在民主剛果東部共同成立行動中心以共同對抗伊斯蘭叛軍。

象牙海岸

總理Patrick Achi在巴黎住院接受檢查，主因是嚴重疲勞。象國已經連續兩個總理病逝，2020年7月總理Amadou Gon Coulibaly心臟病病逝，接任的Hamed Bakayoko於2021年3月癌症病逝。

南非

礦業產出3月年成長21.3%。

辛巴威

重新引進犀牛到戈納雷若國家公園。

福和會官方網頁：www.fratwn.org