尼加拉瓜奧蒂嘉政權，多次踩到人權紅線，逮捕反對派政治人物，美國及西方四十國對尼加拉瓜發動制裁，奧蒂嘉轉而向中共靠攏。圖為2017.1.10總統蔡英文訪問尼加拉瓜，與總統奧蒂嘉(José Daniel Ortega Saavedra)會晤。擷自總統府flickr

12月9日，尼加拉瓜與中華民國斷交，並立即倒向中共，舊中國的邦交國，再失一城，只剩下十四國。

中美洲回到中共邦交國多於台灣局面，台灣邦交國只剩三國，本來，台灣擔心宏都拉斯大選後，會決定與台灣斷交，但是，美國施壓結果，新當選的卡斯楚選擇美國，意思就是選擇台灣，因為中美才是真正外交戰場的對手，台灣保住了宏都拉斯，同樣的，尼加拉瓜奧蒂嘉政權，多次踩到人權紅線，逮捕反對派政治人物，民主人權盪然無存，美國及西方四十國，只能對尼加拉瓜發動制裁，最後把奧蒂嘉逼上梁山，向中共靠攏，政治外交的現實就是如此，台灣根本使不上力。

尼加拉瓜兩次與舊中國斷交，剛好都是奧蒂嘉執政，奧蒂嘉也是中美洲有名獨裁者，奧蒂嘉第一次當選總統是1984年，遭到美國反對，隔年1985年，奧蒂嘉即宣佈和台灣斷交，後來右派查莫羅政府在1990年上台，又和台灣建交，2006年，奧蒂嘉再度當選總統，2014年，奧蒂嘉強行修改憲法，把總統任期改無任期制，國內反對派已經不滿，到2021年，已經獨裁十五年的奧蒂嘉，變本加厲，逮捕反對派政治人物，效法普丁和盧卡申科作法，引起國際譁然，美國只好對尼加拉瓜制裁，走頭無路的奧蒂嘉，只能向中共靠攏，蛇鼠一窩，相互取暖。

尼加拉瓜在獨裁與民主之間擺盪，有其歷史因素

1821年，尼加拉瓜脫離西班牙獨立，成為中美洲聯邦國一員，1838年，尼加拉瓜決定脫離聯邦，政權由軍人掌握，因此爆發反軍人革命，1912年，美國派兵介入尼加拉瓜政局，1927年，桑地革命組織起來與美軍對抗，到1936年，美國支持的索莫查當選總統，從此這個家族控制尼加拉瓜政治到1979年，總共四十三年，最後，奧蒂嘉率領桑地解放陣線，發動革命，最後才推倒索莫查家族。

獨裁，軍人政治，左右衝突，民主革命，戰爭持續在這個國家上演兩百年，以致於國力耗損，政治動盪，所以，尼加拉瓜具備水力和天然資源，可惜經濟無法進步，六百萬人口，人均不到五千美元，這就是尼加拉瓜悲哀。

台灣企圖從外交上，突破老共包圍，立陶宛事件後，老共居然要求國際上大企業，不准與立陶宛作生意，惡勢力顯露無遺，這場美中台外交戰爭已經開始，台灣人應該繃緊神經了。



中美洲國家尼加拉瓜在12月9日宣布中斷與台灣的長期外交關係，轉而與中國建交。示意圖／擷自總統府flickr 2017.1.10