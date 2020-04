台灣政府竟然用「CHINA Airlines」載運這些「Made in TAIWAN」「台灣製」的口罩支援歐美各國,彷彿是在替「CHINA 」做大外宣。一勞永逸的作法就是改名為”TAIWAN Airlines”,塗上或貼上「TAIWAN is helping for your life (or health)」。圖/基進黨提供

「台灣」政府在流行疫情中心總指揮陳時中部長的全心全力指揮下,及全國民眾與政府的通力合作,大家團結一致防衛抵抗「中國肺炎」病毒,有了先前SARS 的慘痛教訓及經驗下,超前部署、境外阻絕、有效隔離、主動積極,防疫績效成果優越,不只是博得台灣國人高達90%的肯定,更贏得了世界不少國家的讚美和仿效的「抗疫典範」!更讓「台灣人」的「台灣」共識,創下了歷史新高達83%以上,顯示增強了「台灣人」的驕傲感,及「台灣」的國家光榮感,真是可喜可賀!

可惜的是,在台灣仍有一些藝人、親中或中資的媒體、中國國民黨及「中國利益」的受惠者,為了他們的”人民幣”及”祖國情懷”的私利私情,尤其是中國國民黨仍然捧著繼承”中國法統”的「Republic of CHINA - 中華民國」的神主牌,他們這些「中國心及利益」者,總是時時刻刻在雞蛋𥚃挑骨頭,藉機來打擊甚至挫挫台灣「抗疫典範」的士氣及成果,如當時台灣在大缺口罩時,蘇院長只優先為了台灣國人的健康安全,要求暫時禁止口罩出口一個月,但這些人竟然泯滅了良心良知(其實他們內心只有祖國中國人民或自身的中國利益),不問青紅皂白(其實台灣的口罩大部分是由中國進口),如藝人范范及馬前總統,還謾罵蘇院長及政府為「狗官」及「沒氣度、沒人性」,而現在日產量已經超過了1300萬片時,政府決定用一千萬口罩以防疫及人道捐贈,救援正在受「中國病毒」毒害及病亡慘重的歐美國家,這絶對是值得稱讚嘉許之舉!

但才捐贈不到一日的產量,上述這些人反而假惺惺地為台灣人民打抱不平,也歇斯底里地指責政府:罔顧人民這麼辛苦地在排長隊買口罩,而政府卻還當凱子捐贈給世界各國!其實,台灣政府是為了杜絕囤貨來抬高口罩價格,而實施了實名配給制,一面迅速增加產量,一面增多配給量,及增加或改善購買地點及系統,使人人更容易及方便購買,因此排長隊的現象將更加趨緩甚至消失!

但卻捐贈萬件醫療保護衣給中國,卻被中國拒絕,我認為其實根本不必多此一舉,因為中國時時刻刻要置台灣於死地啊!中國如此以「毒害、文攻、武嚇」殘酷威脅著台灣時,上述這些中國心及利益的人士,怎麼連吭一聲都不敢呢?這不是「意識形態」,那麼什麼才是「意識形態」呢?我們也不禁要問:難道他們不知道,對於要至於你死地的敵人慈悲,是對自己殘忍嗎?

我們非常遺憾的是,台灣政府竟然用「CHINA Airlines」載運這些「Made in TAIWAN」「台灣製」的口罩支援歐美各國,彷彿是在替「CHINA 」做大外宣,內含著「TAIWAN 」的小內宣!如此隱含著甚至誤導世界各國及人民,「TAIWAN 」自願成為或者是「CHINA」的一部份?況且,在這全世界幾乎都陷入「中國病毒」的淒慘肆虐中,已經造成了世人心中對「CHINA」或是「Chinese」充滿著惶恐與不安!因此,這簡直是「作繭自縛」甚至是「自作孽不可活」啊!這不是「精神錯亂」,那麼什麼才是「精神錯亂」?

CHINA Airlines 應改成 TAIWAN Airlines

我們真的不清楚,蔡總統及外交部有關這拯救生命及人道的援助,為什麼仍像往昔保守的作風?理應把握這絕佳的機會在國際上宣揚「TAIWAN 」的防疫協助及人道關懷,因此只要再花些費用,除掉在飛機上的「CHINA Airlines 」,當然一勞永逸的作法就是改名為”TAIWAN Airlines”,塗上或貼上「TAIWAN is helping for your life (or health)」「台灣正在協助你的生命(或健康)」的標語,背景是台灣的地圖!甚至是作為台灣的「防疫醫護專機」,在世界的嚴重疫區,給予協助支援,如此更明顯真實地專為「TAIWAN」在世界上做大外宣,乘「疫」追擊,理直氣壯,加以瓦解「中國病毒」的虛偽詐騙與陰謀詭計,讓「台灣」成為「世界防疫及抗疫」的真實典範,更是深具負責任及人道關懷的「TAIWAN 」,如此達到更有效更美好的外交成果,不是更棒嗎?更有價值嗎?

在這「中國肺炎」病毒,嚴重地毒害了世界尤其是歐美各國,因為「CHINA」隱匿及延宕了疫情,而造成了此次全球的大浩刧(目前確診人數已接近170萬,而死亡人數已超過10萬2千人,仍在增加中!),並且已經引起如美國、義大利、英國、德國、日本.. 等的憤怒、譴責或索賠,因此「TAIWAN」應該好好地清除任何有「CHINA」及「Chinese 」的關連及干擾,並籍此絕佳的機會,用這「TAIWAN is helping for your life (or health)」「台灣正在協助你的生命(或健康)」 的「台灣防疫醫護」專機,真實努力地為「TAIWAN 」宣傳,並在全球積極進行協助防疫及人道救援外交,積極為世人的健康生命造福,光榮地爭取並建立國際的聲譽與地位!