美眾院通過《Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act》這是美國通過顯示對台非常友善與有利的法案，這個法案並非用台北作名稱，其實是以台灣為名。根據其全文是台灣盟國(友邦)國際保護和增強倡議法案也就是對台灣國家保護…因此，咱未何不將其翻成台灣保護法案?避免國人連自己國家的名稱都有所混淆。(圖/峯子不瘋)

美國聯邦眾議院日前以415票贊成、0票反對壓倒性票數通過《Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act》，陳永興指見諸媒體與咱政府都稱之為「台北法案」。但該英文翻譯實係取每個英文字母串成「TAIPEI」並非指台北市，其意旨是Taiwan。視台灣為盟國的「台灣保護法案」。

（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act），最早是由共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）、盧比歐（Marco Rubio）等4位友台參議員於2018年9月共同提出。該法案內容雖自提出後有經過數次修改，但英文翻譯開宗明義就是視台灣為盟國友邦的「國際保護和增強倡議」。也就是台灣是美國的同盟國「台灣是國家」。

「當中國蠻橫在國際封鎖台灣打壓並稱台灣為其所控制所屬的一省」。陳永興說：「咱感謝美國挺台在該法案的《用心》」！惟他認為台灣自己媒體與政府應該將Taiwan Allies International Protection and EnhancementInitiative Act，TAIPEI Act）。完整回歸其意旨，就是台灣法案，避免外國甚至連咱自己台灣人民都未知該「法」原係翻譯取每個英文字母所串成「TAIPEI」而混淆自己國家名稱與國際地位，TAIWAN冠上CHINESE變成CHINESE TAIWAN已讓國際混淆且走不通，CHINESE TAIPEI更自我矮化…

※完整內容詳見影音

https://www.youtube.com/watch?v=ndslLD1TqVw&feature=youtu.be

※「陳永興評時政」逐字摘要

最近美國通過《Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act》這是美國通過顯示對台非常友善與有利的法案，這個法案並非用台北作名稱，其實是以台灣為名。根據其全文是台灣友邦國際保護和增強倡議法案也就是對台灣保護…因此，咱未何不將其翻成台灣保護法案?

咱一直把CHINESE TAIPEI作為外交名稱，這是自我矮化。TAIWAN冠上CHINESE變成CHINESE TAIWAN已讓國際混淆且走不通，CHINESE TAIPEI更矮化，不論到世衛、聯合國單就名稱就被視為中國一部分，而中國代表是北京。

美國有其國家立場與考量，但見諸美國通過對台的法案都很清楚名稱與意旨就是以《TAIWAN》為名起頭。見諸媒體與咱政府稱其「台北法案」實係取每個英文字母串成「TAIPEI」但這並非美國Taiwan Allies International Protection and EnhancementInitiative」Act」而TAIPEI Act依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act），是簡稱並非指台北市。這是美國要保護台灣的法案，但現在咱稱「台北法案」自己國人都混淆法案意旨。這是幫忙「台灣」的國際法案，根本非指台北一個城市的法案。翻成台北法案是要促進台北利益而已嗎?根本不是這樣嗎?

蔡政府外交與國安如對美國真的了解，這個「翻譯」就應該以美國的意旨台灣保護法案為名。