2018年2月27日自由台灣黨前秘書長李嘉宇因在集會中提到「燒國旗」，與會民眾於是用蠟燭引燃國旗焚燒。台北地院一審認為李燒國旗屬「表意自由」，判他無罪。台北地檢署上訴後，台灣高等法院認定踐踏國旗即羞辱國家，改判李拘役50日。但反觀統促黑幫，長期亂台灣施暴的違法行為，法院對中共代理人輕放，是欺善怕惡？或統獨兩樣情？圖/取自自由台灣黨臉書

對照近日發生的兩件案件，讓人對司改失望，台灣法官仍存在黨國體制思維？司法審判不接地氣，其生態是各行各業中最反進步的？

2018年2月27日自由台灣黨前秘書長李嘉宇因在集會中提到「燒國旗」，與會民眾於是用蠟燭引燃國旗焚燒。對此，台北地檢署依教唆侮辱國旗罪嫌，起訴李嘉宇。台北地院一審認為李燒國旗屬「表意自由」，判他無罪。台北地檢署上訴後，台灣高等法院認定踐踏國旗即羞辱國家，改判李拘役50日。但反觀統促黑幫，長期亂台灣施暴的違法行為，法院對中共代理人輕放，是欺善怕惡？或統獨兩樣情？

法律之前 統、獨不平等

兩年前李嘉宇等獨派青年，為訴求轉型正義在桃園向兩蔣陵寢棺木潑漆，而遭初判時的交保金高達8萬元。相較，近日香港銅鑼灣書店創辦人林榮基在台北被中華統一促進黨成員恐嚇威脅潑紅漆，法官梁夢迪裁定僅以六千元交保，創下台灣司法史上紀錄之低。這是明知統促黨有中國撐腰，卻一再對違害國家安全、社會安定的親中暴徒輕判，還記得反送中時，香港國際級歌手何韻詩來台才遭威脅潑漆？

種種踐踏民主的暴力事件一再上演，台灣法律竟無法制裁之，難怪又黑又紅的白狼還能冠冕堂皇地進高等學府殿堂演講，豈不荒謬！荒誕！司法統獨兩樣情？司改急迫，否則類似案件必層出不窮！還奢談什麼「轉型正義」？

獨派青年挑戰殖民符碼屬言論自由層次

李嘉宇燒國旗，在慈湖陵寢向蔣中正靈柩、遺像潑紅漆，中正紀念堂朝蔣銅像潑紅漆，展現的是他一以貫之，建立台灣人自己的共和國理念，此實屬言論自由。

獨派認為所謂的「國旗」是外來流亡台灣的掠奪政權，以戒嚴的殖民體制血腥統治，而建構的ROC中華民國政權的旗幟，象徵對在地台灣人的民族壓迫和經濟剝削。

台灣青年燒車輪旗是在喚起民眾，建立真正屬於台灣人自由民主的共和國。所謂「國旗」，內含國民黨的車輪旗，代表ROC大秋海棠神話，獨派年輕人明白這根本是反智、反人權和反社會的符碼，代表的是與現實脫離的虛幻國體，致台灣成為無國之國。以行動燒掉黨國色彩濃重的旗幟，彰顯其進步理念，期待未來台灣建國，擁有象徵台灣國族的旗幟，是以行動挑戰殖民體制遺緒，勇氣可嘉。

統促張狂，司法成專制毒瘤的溫床？

而林榮基遭統促潑漆，是台灣黑社會與中國最大的黑幫共產黨勢力的內外夾殺，其對銅鑼灣書店一波波的攻擊至為囂張，甚至還明目張膽把恐嚇信貼到陸委會網站，是公然對蔡政府宣戰、對言論自由與民主制度宣戰，此時台灣不僅要面對武漢肺炎威脅，還得處理中國統戰勢力的滲透顛覆，政府必需硬起來，而第一線的司法人員不能遇到顏色就轉彎，成為中國大一統下，中共專制毒瘤的溫床。

台灣的法院自當保障台灣人有公義的社會，但長期以來卻是統獨兩樣情，遇到顏色就轉彎。這面車輪旗台灣人很喜歡嗎？這是殖民符碼啊！有骨氣的台灣人都盼以行動建國，除去黨國意象，實屬言論層次，竟遭司法判刑。而統促張狂，卻不以反分裂法或國安法處理這群滋事亂台的中共內應，更一再縱放之，難道欺善怕惡？

以德為師徹底司改，建立公義的社會

德國的司改值得台灣人學習：德國法官，許多在二戰前是希特勒幫凶，二戰後仍繼續當法官。戰後其轉型正義，當然無法徹底，當時社會也是不滿，但沒有制法礙難處置，又在仍需專業司法人員下，無法完全徹底解除納粹司法幫凶，成了德國社會最大的痛。於是，痛定思痛，吸取過去沒有徹底改革司法的教訓，在1990年東德政權倒下後，大刀闊斧地改革德東的司法體制，將法官全面解職。

建立一個正常的國家，是代代台灣人的盼夢，首要是去除殖民體制的遺緒，儘管司法改革路途遙遠，但司改是新國家建構重中之重的環節。當效法德國痛定思痛後，別讓老法統霸佔法院高層，如此轉型正義、公義社會才能見到生機。