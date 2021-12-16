2021年7月出版《The Tai Ji Men Case In Taiwan》A BITTER WINTER ANTHOLOGY Dec.2020-June 2021收錄Massimo Introvigne等七位國際人權學者對太極門案的探索心得及建言，該書第28、29頁指出，「1999年至2000年期間，台灣當時的財政部長顏慶章、次長王得山與王榮周都公開表示，由於太極門稅務案件是從刑案衍生而來，因此洪博士與同案被告若刑案宣告無罪，課稅處分也就會撤銷。」

該書第31頁另指出，「太極門弟子和台灣大眾終於了解，這是一場起因於國稅局犯錯的政治迫害（Political Vendetta）。毫無疑問地，1992年的稅單應該和其他年度的稅單採用同樣的審理標準，且法院也已經要求用相同方式處理，對於2006年最高行政法院判決不一致的問題，也理應解決。法律的一般原則是，如果要伸張正義，最終判決裡的明顯錯誤是允許被修正的。」

事實上，2007年7月13日，刑案三審最高法院判決駁回檢察官之上訴，被告等人均無罪確定，無詐欺，無漏稅，無違反稅捐稽徵法，並認定敬師禮為贈與，弟子代辦並非營利販售。不過，該案課稅處分卻形成了「萬年稅單」，後來1991、1993~1996年課稅被更正為零，剩下1992年度課稅，2020年8月21日強制執行，太極門的土地被沒收，引人不安與憤怒。

在30年前，「自由主義者」張忠棟教授（1933〜1999），1991年2月5日發表〈施政者的誠信〉一文（收錄在《改革的呼聲》澄社文存2，第381〜384頁）指出，「我們的施政者是否有誠信，是否能取信於民，一直是令人困惑的問題。……。司法的不公正和不獨立，也是施政者長期的偏私心理造成，多年以來，民間不斷要求司法公正獨立，現在要施行憲政改革，大家在這方面的期望更高。」

30年後，重讀前文，感觸良深，自由主義的理想，落實多少？台灣已進行七次的憲政改革，全國司法改革會議（1999年）、全國司法改革國是會議（2017年）也召開過了，成效如何？大家可以體會。

1996年7月起厲行「全國掃黑行動方案」，製造了「太極門假案」政治迫害事件，當時主其事的重要官員，包括侯寬仁檢察官，法務部長廖正豪，調查局長王榮周（後來升任財政部次長），稅務人員簡禎壽等，宜拿出良心坦誠地說明「假案」的真相，讓該件「假案」的冤屈早日得到平反，多年來太極門弟子們的「苦難」得以消除，也是功德一件。



張忠棟教授紀念文集。圖／作者提供