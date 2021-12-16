作者指出，連自己通過萊牛進口的馬英九，也站在台上反萊豬，難道不是為反對而反對？示意圖／擷自公視新聞影片

四大案的公民投票只剩兩天，站在正反兩方的兩大黨，都有不能輸的壓力，但是，政黨是否有私心，從兩黨的主張和陳述，已經表現出來。

左右為難的侯友宜，在國民黨百般威脅下，終於逼出千字文，開宗明義說：公投並非選舉，政黨介入越少越好，最後直接說出：「無法同意國民黨的四個同意」，這才是侯友宜的良心話，他不像馬英九吃了九年萊牛，一覺醒來卻說萊豬不能吃，這種違心之論。

侯友宜競選時反核，在台商大舉回台設廠當下，為了解決電力荒，又顧及必需降低污染，方式就是三接工程，想爭大位的侯友宜不會不知，過去已經反對設在台北港，所以大塘是唯一選擇，至於公投綁大選，投票投到十二點，更是政客惡夢，不能再搞，這是侯友宜選擇理性，不跟隨黨性原因，問題是，國民黨內已經有人放話：沒有國民黨，侯友宜還有總統夢嗎？侯友宜作風有別於當下國民黨，為反對搞反對，不惜用國家前途陪葬，侯友宜向中間靠攏，勢必得罪國民黨，也為自己的政治道路埋下伏筆。

國民黨宣稱反萊豬是為了人民健康，如果是這樣，萊牛開放九年，萊豬才開放一年，從數量來看，人民已經吃下肚的萊牛，是萊豬好幾倍，國民黨反萊豬卻不反萊牛，連自己通過萊牛進口的馬英九，也站在台上反萊豬，到底是腦袋不好，還是記憶不佳，真的讓人看不懂，如果真的為民健康，那麼就應該萊牛萊豬一起反，否則就是為反對而反對，這樣簡單邏輯卻有人民跟風，台灣選民素質堪憂。

民進黨認為反萊豬案如果過關，台美關係陷入僵局，不只會使正在進行的美台貿易談判受挫，甚至影響CPTPP談判，這點可以理解，卻不一定會上升到美國放棄台灣的國安層次，公投無疑是憲法賦予人民，行使創制複決，但是，因為公投而推翻政府已經實施的政策，將使政府陷入施政困境，其他國家也會認為這個政府沒有信用，就像中共片面撕毀協議，以後在國際上更難自處，尤其是台灣這種被中共打壓的國家，長期以來，台灣進入國際經貿體系，一直遭到中共阻擋，未來，勢必更加困難。

台灣貿易排行國家以中國排第一，如果香港也算中國，兩國相加來到40％以上，第二名是南向政策的東協各國，第三名才是美國，第四名日本和歐盟，日本與歐盟貿易量在伯仲之間，從貿易數據看來，台灣對中國貿易依存度確實過高，不論是台灣依賴中國或中國依賴台灣，因此，降低貿易量，是未雨綢繆方法，尤其是中台之間關係逐漸惡化，貿易卻如此升高，情況和美中關係極為相似，因此，台灣加入CPTPP，分散貿易市場，有利於貿易的健康發展，而萊豬進口已經一年，若因為公投推翻政策，豈不遺笑國際。

台灣對萊豬開放，與日韓一樣採用雙軌制，對內不使用萊劑，對外開放萊豬，這是為國家貿易政策不能不為，日韓兩國開放進口至今阻力甚小，只有台灣社會，在政客操弄下，假訊息撲天蓋地，搞到荒唐可笑，可是却有一堆盲目附從者，台灣選民素質真的有待提升。

更何況，美豬輸出只有10％，美國生產豬肉，總產量90％是美國國內笑納，而且貿易商會選擇非萊豬出口，這是商業現實，台灣市場上會出現萊豬機會，根本連萬分之一都不到，中共雖然反萊豬，但是前兩年豬瘟肆虐，也進口美國萊豬，台灣藍色政客以中國相提並論，根本昧於事實。

開放國際標準萊劑的萊豬，這是做為世界公民起步，也給台灣企業接軌國際活路，否則台灣經濟也只能維持現狀，在中共陰影下渡日，台商還是肉票，無法逃離中共魔掌，只能任中共打殺，割韮菜，因為中共知道：為了關稅，台商只能忍耐呆在中國。



作者指出，公投是憲法賦予人民，行使創制複決，但是，因為公投而推翻政府已經實施的政策，將使政府陷入施政困境。示意圖／擷自網路，民報合成