監委陳師孟擬約詢判前總統馬英九洩密案無罪的法官唐玥，法官協會發起連署，近七成法官聲明要「捍衛審判獨立、司法尊嚴」，但陳師孟自嘲，有朋友形容他是「死豬不怕滾水燙」，對此，台北市長柯文哲今（24）日受訪時說，「可是死豬也不會動啊」。

柯文哲今天在市府接受聯訪，媒體詢問，陳師孟今天將就「革命實踐研究院中興山莊都市變更案」對北市府提出糾正，但又跟國民黨黨產有關，是否有被燒到的感覺？

柯文哲說，有意見就拿出來，再看怎麼辦，「歡迎檢舉，我們就會處理」。

柯文哲之前就質疑五權分立很奇怪，針對陳師孟一事，柯文哲回應，全世界還是三權分立，就好像去參加考試，你的答案跟全班同學都不一樣，通常全班同學都錯只有你對的機率比較少，通常是你錯全班同學都對，意思就是，如果全世界都三權分立，只有我們五權分立，好像怪怪的。

至於7成法官連署反對陳師孟約詢、強調要捍衛司法權，柯文哲認為，這一定會變憲政危機，變成監察院、司法院的問題，這是憲政的爭執。

媒體追問，陳師孟自嘲「死豬不怕開水燙」，柯文哲直言「可是死豬也不會動啊」。

孫文學校總校長張亞中曾說，孫文創五權機構的用意沒有錯，錯的是陳師孟這個人，是人錯了，不是機構錯。

柯文哲回應，以他的個性，會把司法院、監察院的預算編到很低很低，慢慢自然的擺在那裡，不要有就好了，老實講，「我覺得五權分立怪怪的，真的」。