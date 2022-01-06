作者指出，習近平的獨裁專制，使中國無法溶入世界潮流。國內領導層的顧慮，國外許多國家對中國的不滿，內憂外患浮上檯面。圖／擷自人民網

早期在非洲國立賴索托大學，教授一門「西方政治思想史」。其中的一個重要主題是：戰爭，如何開始？ 如何結束？之後如何？

由古希臘時代的雅典（Athen）和斯巴達（Sparta）的敵對，不是為了文化髙尚的雅典要取代武力超強的斯巴達，而是後者已開始衰退，怕前者看不起它，難於保持當代的世界政治、經濟、社會之影響力，迫不得巳，才用兵力試探雅典的勢力。

中世紀的十字軍，常年繼續攻打中東回教徒的鄂圖曼帝國（Ottaman），越打越敗，不知道自己的軍力巳經不夠，卻不肯認輸，把戰爭弄得無可收拾，最後就消失了。其實那時的鄂圖曼帝國是東羅馬帝國的繼承人，在文化、科學、海權上都遠勝於歐洲聯合起來的十字軍，並非想跟十字軍爭霸，因此十字軍的東征，反而帶給歐洲莫大的進步，沒有人稱最強。

拿破崙帶領平凡的法國踏出歐洲的地緣，不僅歐洲各國被併吞，甚至於非洲的埃及也被佔領了。他的大軍己精疲力盡，他又往北方，向寒冷的俄羅斯衝，衝得全軍覆沒，剩下廖廖無幾的軍隊，病的、餓的、死的、殘廢的返回法國。拿破崙想稱霸，衝、衝、衝，已經沒希望了。

比較現代的例子，有雄心勃勃的日本帝國和納粹徳國。明治維新後的日本，漸漸强壯，滿州、高麗、台灣、都成為它的殖民地。後來因不斷的戰爭，自己的糧食都不足，連所有的能源均要由美國進口。為了建立東亞大帝國，不斷地觸怒俄羅斯、歐美國家，更有積弱的中國。到處打得不堪設想，最後沒稱超強，反而一敗塗地，無條件投降。

惡毒的納粹德國，圖計滅絕猶太種族，也遭到類似的命運。今日習近平的新疆所謂的教育營，不就是當時希特勒的集中營，處處要把其他種族消滅，唯有漢族是值得當中國人。

顯然，目前中國興旺並非習近平的功勞，是前人的開放，與歐美亞各國的提拔。多年來大家提供中國資金、技術、人才，尢其是台灣和美國的扶持，它才有機會脫離貧窮、開展經濟，踏上世界的舞台。小學畢業的習近平不知感恩，還要求美國譲位，使中國成為獨一的超強國。

沒考慮到，中國的經濟已開始走下坡。它的糧食、能源，水、在1970至2000年代，均能自給自足。 現正是靠外國的進口。能夠負起生產的人囗也開始缺乏， 幾十年來代工的工業損害了環境和可耕的農地，這些都是外國無法幫忙的。

最先鄧小平實施閞放政策時，開發條件最佳。不論經濟、教育、軍事都大步躍進。邁入二十一世紀，尤其在2010 年代習近平掌權後，就不一様了。早期，十個工作人員扶養一個退休的老年人，太充足了，醫療健康事務均沒問題。現在正面臨一個大考驗。有能力工作的人口，即將減少二億，也就是退休的老人會增加二億。誰來照顧他們？糧食、水、電誰來供應？房子分配不均，他們哪裡住？再過三十年，中國就會自己崩潰。

況且從門戶開放的開始，中國與美國的関係，不管是政治、外交、抑或是經濟、文化，甚至軍事，全是友善、合作的關係。許多國家跟著投資在中國，幫它發展，買它的產品，讓它富裕，希望有一天，它會民主化。結果相反，富裕是富裕了，但民主仍在夢境裡。

習近平皇帝的獨裁專制，更使中國無法溶入世界潮流。國內領導者的顧慮，國外許多國家對中國的不滿，可説它的內憂外患已浮上檯面。外患並非歐美強國要攻打它，而是它的鴨霸外交，病毒來源、處理均不誠實。且對香港奪取自由，對新疆滅絕維吾爾族，對人權的輕視，樣樣使自由民主國家唾棄！

中國可以說已走到四面楚歌的境界，到處都是敵人、敵國。民主社會、民主國家都已用敵對的眼光和敵對的行動對待它。它的一帶一路巳經有近一半退出，忍不住它的集權、貪污丶負債，使用中國勞工，不是參與國自己的人才、勞工，誰會支持中國的強勢？

我一直預言，中國人很聰明，不會動干戈解決問題，那只會害別人，更害自己。然而，再進一步觀察，中國巳將近越過了茂盛的頂端，日日往下跌了。為了顧面子，為了繼續掌握大權，習近平可能會像拿破崙，或希特勒，衝動地以軍力，耀武揚威，拯救他們最後的希望。

可見民主國家要應對衰退的中國，恐怕比應付强盛的中國困難，因為它可能會以沒有理性的思考，靠兵力消滅他人的阻礙。不過，歷史已經警告習近平，中國的沒落，以戰爭拚打的話，會像拿破崙的法國、納粹的德國、帝國日本的失敗，落到太平洋的海底深淵！