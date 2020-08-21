作者指出：馬英九對小英的「親美反中」政策抨擊最多，日本產經新聞駐台記者失板明夫說他「因為眼看統一無望，所以急了」。圖／擷自馬英九臉書

捧讀台灣人四百年歷史，就是強權之下弱者的歷史。現在，則是美中兩強相爭之下的走鋼索小丑，美中友好，台灣擔心被出賣；美中惡鬥，台灣擔心惹禍上身，這條鋼索走來並不平安。

武統台灣叫囂不停

最近中共武統台灣的叫囂，從中共媒體到美國將領，言之鑿鑿，我卻認為不可能，習近平雖然笨，但是並未瘋狂，中共高層對這些叫囂，喊出不開第一槍的呼籲，就是避免第一擊變成自殺之擊。

事實上，香港的問題尚未解決，一但武力併吞戰爭開打，香港肯定先亂，中共可以承擔美、澳、日、印四國的圍毆嗎？沒有錯，台灣問題一直是亞太周邊國家和平發展的死結，唯有解開死結，永久和平才會降臨。

我曾經寫過專欄〈 放下台灣，中國會更好 〉，如今，美國放棄以接觸方法，和平演變中國的可能，改為極限施壓中共，朝這個方向努力，依照華府智庫給川普的方案，多管齊下，學習中共對美國超限戰爭，進行對中共超限打擊，能夠一鼓作氣，滅掉中共政權，啟動中南海政變，推翻習近平最好，可惜川普這個任期，只剩三個月，美國大選後就進入看守，川普無法達到目標，那麼至少要連任成功，下一任期，才能逼迫中共放下台灣，這種可能應該是政變之後，中共親美的勢力上台，才會達成，美中經過談判後，中共放下台灣，美國和西方國家和台灣建交，就算中共尚未滅亡，至少可以帶來印太地區和平，甚至不用大動干戈，這是最好的結局。

中共把台灣視為核心利益，甚至引入憲法，這是長期中共對自己和人民洗腦的下場，心理學上所謂的「銘印現象」，以假當真，下場是施咒者和被施咒者一起無法脫身，中共高層心裡很清楚，台灣不屬於中國，清治時期，台灣也只是大清帝國海外殖民地，更不屬於中共，把併吞其他國家領土當作目標，是一種非法入侵，如果中共面臨生死存亡抉擇時候，為了生存可以放下台灣，那麼中共改變獨裁專政，學習民主，也就比較可能，對這種可能性，我是樂觀看待，我也相信時間不會太久。

台灣人無須持續走鋼索

台灣人也是長期被洗腦，台灣和中國傻傻分不清，愛中國的人分成兩種：一種是愛中國變強，另一種是愛中國變好，所以，有兩種華裔在美國生活，一種是盜取美國科技情報支援中國，例如：中情局抓到的馬玉清、李振成雙面諜，另一種是批判中國沒有民主自由的民運流亡人士。

同樣的，受到威權大中國教育的台灣統派，也有兩種，一種是希望中華民國併吞中國，另一種是希望紅色中國併吞台灣，現在這兩種人越來越少，甚至轉變為單一的「紅統化」，所以萬年黨主席郁慕明坦承，「新黨泡沫，統派凋零」，但是，不甘面對這個局面的還有一個人——馬英九。

馬英九對小英的「親美反中」政策抨擊最多，日本產經新聞駐台記者失板明夫說他「因為眼看統一無望，所以急了」。

統派人士不甘心大中國夢碎，心態可以理解，但是，曾經擔任八年總統的人，卻一心懷抱中共，卻令人難以理解，如今的民意調查，7成以上人民，不願意台灣被中共併吞，這是現代趨勢，如果中共有一天走向民主自由人權，到時候還有談判空間，硬要親近對台灣有野心的中國，甚至鼓勵中台經濟掛勾，故意忽略中共政權對世界的危害，這是引誘台灣人去送死。

武漢瘟疫之後，國際上普遍從中共滲透中覺醒的時刻，馬英九等人的反美親中言論，既違背民主自由的價值觀，無疑是逼迫台灣人持續過著鋼索上人生而已，所謂中立姿態，也是一種危險的姿態，聰明人不苟活在危邦，更不應該站立在危險的鋼索之上。



作者：馬英九的反美親中言論，既違背民主自由的價值觀，無疑是逼迫台灣人持續過著鋼索上人生。圖／民報資料照