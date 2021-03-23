中共分裂中國的內戰，如果以中共建黨日起算，已經百年，至今，由於台灣不願意臣服，所以中共認為，百年內戰尚未結束。

逃離中國，來到台灣的中華民國，歷經國際衝擊和中共打壓，至今還沒有完全斷氣，留下中共帝國未完成的大夢，更重要的是，台灣居然走向民主，治理制度和生活方式不同於共產中國，成為中共最大的心頭大患。

維蒙藏港台應該獨立

在這一次美中談判中，美國特別提出維、蒙、藏、港、台灣五個地區的人權，美國把前四個地區稱為，「人權遭剝奪地區」，而台灣則是受到「軍事壓迫國家」，美國認為中共如果是一個健康理性的政權，有無台灣這塊領土，無礙於中共建立中國成為幸福快樂國家，居於戰後殖民地解放條款，中共應該協助台灣獨立建國才對，偏偏，中共內心有鬼，擔心以欺騙收攏控制的邊疆民族，民智大開後，成為反對中共的力量，因此把這些地區預設為分離主義者，接著以高壓統治為基本原則，壓迫這些少數民族，最終，受到國際條約保護的香港，連半套民主也毀於一夕，中共政治心魔把領土擴張視為第一要務，利用中國人的歷史屈辱為動力，洗腦14億人，把侵略行為合理化，可見，併吞台灣不是基於民族感情，目標是稱霸世界，美國政府當然很清楚這一點，於是，兩國皆以台灣為核心利益，為美中衝突的紅線，拉起強勢對應警報。

中共口頭上的「台灣是中國的」，這句話不可退讓，因為，只要台灣不被中共併吞，過去毛澤東以邊疆包圍中央戰術，打敗國民黨之後，必須給予少數民族獨立承諾就會穿幫，對於這段近代史，阿共更無法隱瞞。

探究這段歷史，孫文野心擴張最為關鍵，本來，革命初期，孫文喊出「驅逐韃虜，恢復中華」的口號，企圖建立一個純粹漢民族的國家，最後卻越搞越大，變成五族共和，把邊疆民族也包含了，違背革命承諾。

1911年，清國被推翻後，蒙古和新疆紛紛獨立建國，蒙新政府甚至相互承認兩國政府合法，西藏也宣布脫離清國附庸，達賴在其自傳中很感嘆說，「脫離大清國獨立，缺乏國際法的觀念，沒有和外國政府建立邦交，進一步取得國際承認，是最大敗筆」，甚至聽信中共的和平協議，使西藏人民陷入無邊苦海，這是達賴的懺悔。維、蒙、藏這三個周邊民族在語言文化上和漢族差異很大，治理本來困難，照理說，大清帝國崩解後，這些剛被併吞的國家脫離大清，建國獨立乃天經地義，可惜歷史總是被顛覆，只有外蒙古在蘇聯支持下脫離中共帝國。

中共以謊言佔領邊區

1945年，中共利用內蒙古人民想要獨立後併入外蒙古的夢想，鼓動蒙古領袖烏蘭夫成立自治政府，對抗國民黨軍頭吳忠信，最後趕走國民黨勢力，中共接著就輕易毀諾，不同意內蒙獨立，只同意自治，1966年，中共掀起文革，開始抓捕蒙古獨立運動人士，所謂「內蒙黨人事件」，製造34萬人下獄，12000人死亡，毛澤東接著用漢族移民，支援邊疆政策，把漢人大量移入蒙古，進行清洗，如今在內蒙的漢人來到85%，遠遠多於蒙古人，蒙古語言文化逐漸被摧毀，環境被破壞，蒙古人漢化，生活習慣改變，造成無法治理的沙漠化地理環境。

新疆維吾爾族淪陷，中共套路一模一樣，新疆獨立英雄阿合買提在中共慫恿下，趕走國民黨聯合政府主席張治中之後，建立東突厥共和國，1947年，毛澤東假藉要在北京商討新疆獨立問題，引誘阿合買提等人赴約，最後六人死亡，中共向外宣稱六人是因為墜機。1990年，蘇聯解體後，KGB公布解密文件，才知道六人死因和墜機無關，毛澤東和史達林不願意看到新疆獨立，突厥壯大，所以兩人聯手，派出特務行刺阿合買提等人，結束維吾爾的獨立運動。但是，歷史無法消滅，從2008年以來，維吾爾的獨立運動風湧起義，中共以反恐為理由，對維吾爾人的鎮壓更加嚴厲，甚至有集中營式種族滅絕，至於西藏的故事充滿血淚，更無須多言。

中共的族群融合是一場騙局，為了開發新疆石油，為了蒙古稀土資源，甚至為了控制雅魯藏布江水源，中共不只是移民漢人到這些地區，消滅這些民族的文化獨特性，消滅語言，教兒童藏語被判刑，讓這些人遺忘歷史，遺忘先祖的獨立盼望，中共所隱藏的目的就是實踐大帝國主義，而台灣長期獨力在中共之外，就是中共邪惡大夢前的石頭。

美國和西方國家已經從迷霧中覺醒，中共帝國大夢能否成功，台灣正站在重要關鍵地位。



毛澤東把漢人大量移入蒙古，如今在內蒙的漢人來到85%，遠遠多於蒙古人，蒙古語言文化逐漸被摧毀，環境被破壞，蒙古人漢化，生活習慣改變，造成無法治理的沙漠化地理環境。圖為2020年9月內蒙古民眾抗議中國政府強迫他們放棄蒙古母語，擷自BBC中文網