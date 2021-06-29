印度尼西亞醫學協會表示，今年6月死於新冠病毒感染的26名印尼醫生中，有至少10人曾接種過兩劑中國科興新冠病毒疫苗。示意圖／擷自聯合國網站

印度尼西亞醫學協會表示，今年6月死於新冠病毒感染的26名印尼醫生中，有至少10人曾接種過中國科興新冠病毒疫苗，而且是已接種兩劑。這再次引發對在很多發展中國家使用的中國科興疫苗的有效性的質疑。

美國華爾街日報報導，印度尼西亞醫學協會的新冠病毒緩解小組的負責人阿迪布·胡邁迪 （Adib Khumaidi）表示，仍在努力核實其他16人的疫苗接種情況。據該小組的最新數據，在過去5個月中，至少有20名完全接種過科興疫苗的醫生死於新冠病毒感染，占同期醫生死亡人數的五分之一以上。

報導表示，相關死亡人數未來幾周可能進一步上升。目前，印尼正在對抗新冠病毒感染確診病例激增之勢，全國各地的醫院擠滿患者。

有流行病學家稱，需要對這些死亡病例進行適當的調查，以確定醫院護理不當或慢性基礎疾病等因素是否是主要原因。他們還表示，需要有更多數據，包括共有多少接種了科興疫苗的醫生感染。印尼衛生部稱沒有追蹤這一數據。印尼醫學會表示，在大約16萬印尼醫生中，約有90%已經接種了中國科興疫苗。

報導表示，有醫學專家表示，完全接種過新冠病毒疫苗的醫生死亡並不一定令人震驚，因為這可能涉及綜合的因素，包括科興疫苗不如市場上其他疫苗有效，印尼醫院設備及醫術能力不足以應付嚴重的感染病例等等。

印尼政府一位發言人表示，對這些接種過疫苗的醫生的死亡個案需要仔細調查，以得出對科興疫苗有效性的結論。

印尼嚴重依賴中國科興疫苗來控制疫情。世界衛生組織今年6月1日批准中國科興疫苗的緊急使用，稱科興提交的數據顯示，51%的接種者得到防止出現症狀的保護。世衛組織官員說，適合緊急使用的疫苗有效率最低標準是50%。世衛組織還說，無法評估疫苗在60歲以上人群中的有效性，因為這個年齡群組參加實驗的人很少。

科興疫苗在不同臨床接種試驗中範圍相差很大的功效程度以及有關疫苗數據缺乏透明度的情況，導致一些公共衛生專家對科興疫苗的有效性產生質疑。

路透社6月中報導，印度尼西亞官員表示，中爪哇省的350多位醫生和醫療人員盡管都接種了中國科興疫苗，但還是感染了2019冠狀病毒病（Covid-19），其中幾十人需要住院治療。有關科興及其他一些疫苗對傳染性更強的變異病毒有效性的憂慮在不斷增加。

被指定為優先群體的醫護人員在今年1月開始接種疫苗時，是印尼第一批接種群體。但是，目前至少已有1,000名醫護人員死亡，使印尼的醫療系統受到重創。

專家對大量醫護必須住院感到擔憂，表示這似乎意味著中國疫苗在面對Delta病毒變種時可能缺乏保護力。

路透社的報導表示，中國科興和印尼衛生部沒有就科興疫苗對更新的變種病毒有效性的質疑立即做出回應。

另據報導，哥斯達黎加衛生官員6月16日表示，在評估中國科興疫苗的臨床研究報告之後，認為該疫苗防止新冠病毒感染的功效不夠高，決定目前不予以採用。此前，一些國家為本國民眾大規模接種科興疫苗之後，新冠感染率依然居高不下。

至5月下旬，中國已經向拉丁美洲國家提供了1.65億劑新冠疫苗，這被認為是北京把握時機、實施疫苗外交的一部分，以增強它在「美國後院」的影響力，同時引誘或迫使疫苗接受國實施對中國更有利的政策。

目前在拉丁美洲已經注射疫苗的人口中，多數人使用的是來自中國的疫苗。但是按人口比例計算，拉丁美洲和加勒比海地區依然是世界上新冠疫情最嚴重的地區之一。