作者指出，從大谷翔平身上，可以發現：「享受每一個當下，就是生命的本意！」他專注的是在「棒球」中，找到最「自在」的「暢快」。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

在疫情之下，追蹤大谷翔平的「驚人日常」，就是一件既紓壓又振奮的事情！對於從小就按時收看職棒轉播的棒球迷來說，大谷翔平已經超出了人們的理解與想像。甚至，有許多棒球youtuber還打趣地說：「現在是投手大谷跟打者翔平的終極對決！」對此，震懾大聯盟生涯219勝的「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez），也在推特盛讚大谷是個驚喜包，「他可丟100英哩球、可擊400英呎遠，還可以跑！把他帶去好萊塢，他可以成為電影明星。」

這段話述說了大谷翔平不再只是「扮演」好一位棒球員的角色而已，他「演出」的，其實就是他自己。跟其他選手不同，大谷翔平並沒有把自己定位在投手或是打者的二選一。相反地，他跟許多少棒選手一樣，又投球、又打擊、又跑壘、又守備，似乎整個棒球場都是他的舞台一般。但，其實大谷翔平並非大家想的，天生就是一個「天才」，他是「有計畫」地「鍛鍊」自己，來達到自己的「預設」和「目標」！

如果有看過「棒球大聯盟」這部動畫的人，茂野吾郎這位片中的主角，因為陷在生父本田茂治在面對喬．吉普森的投打對決中，那股微妙的關係裡頭，因而從小就以「登上大聯盟」作為畢生的心願！並且，期待在大聯盟的舞台中，和喬．吉普森對投。在後來，陰錯陽差下，和吉普森二世（喬．吉普森的兒子）結下樑子，因而約定要在大聯盟的殿堂中，做一番生死對決。這系列的動畫輯，其實不斷地在反思「追求一件事物」的初衷與「看待夢想」的方式。

不過，畢竟在這個時代，不再像是動畫中，埋藏了許多日本人獨特的「國族情懷」與「親情包袱」，或許這對於新世紀的棒球員來說，是一種「解脫」！所以，在看到大谷翔平的表現時，只會想到：「他就是那個跟茂野吾郎一樣，可以飆出時速165公里，打出超大號全壘打的怪物！」但，差別是，大谷翔平非常「享受」他在棒球場上的每一個時刻，即使只是上場「代打」，他都能像是一個「專職」的演員一樣，呈現異常「熱血噴張」的劇情。看著，大谷翔平四壞球保送上到壘包了！接著，他盜上了二壘，又一溜煙，已經盜上三壘……

近日，大谷翔平繳出六戰六轟的「驚人」成績。這彷彿訴說著，兩年的沉潛與休養，真正的「二刀流」身手，才真正要「爆發」！或許，這段時間以來，有太多棒球前輩，「奉勸」他要「選擇」其中一樣，作為他的「人生依歸」。然而，這不免也間接陷入，一定要「投球」或是一定要「打擊」的「二選一」抉擇中，相信這必定無法讓大谷翔平感到「快樂」。也因此，這才是他與眾多投手不同的，大谷並不渴望「休息」，他更加期待以翔平的身分，好好地轟出「全壘打」，這才是讓身、心充滿能量的最佳秘訣呀！

從大谷翔平身上，可以發現：「享受每一個當下，就是生命的本意！」他專注的是在「棒球」中，找到最「自在」的「暢快」；他總是笑嘻嘻地「玩」著每一天的「工作」，而他特愛這件「工作」，至於是擔任什麼身分，對他來說一點都不重要，因為無論如何，大谷翔平都能把壞球給「扛出去」，接著把對面的強打者狠狠地「三振」…… 那我們呢？相信，一定也能跨越每個「挑戰」，並且開懷地「大笑」吧！