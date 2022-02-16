習近平企圖用冬奧運動會，為他的登基之路擦脂抹粉，因此不管疫情如何發展，仍然堅持清零，動輒就是百萬人，數十萬人排隊等待核酸檢測，給製造試劑國企，帶來大發財機會，這已經使中國人民天怒人怨，而且，疫情中舉辦奧運的和平氣氛，被充滿戰狼姿態的強國作風取代，結果反而搞到國際上大為不滿，前幾天，因為朝鮮服裝的文化爭議，以及裁判不公平，造成南韓反中浪潮升溫，對中國反感的韓國人從60%升高到70%，外媒分析：中共的強勢奧運作風，藉由運動會羞辱台灣，強迫宣傳台灣屬於中國，把奧運變得更加政治化，也證明了先前的西方國家杯葛冬奧，屬於正確之舉。

習近平為了保住面子，利用大撒錢方法，給予參加冬奧的外國元首好處，單單俄羅斯普丁露個臉，就拿到2000億美金的訂單，習近平寧願違背中美貿易衝突的和談協議，不願增加購買美國物品，卻給了俄羅斯好處，美國對中共的痛恨也更加上升。

在舉國不安，經濟下滑，疫情蔓延的情況下，習近平正受到空前壓力，尤其是反習派對他持續執政的反撲，也越發明顯，冬奧之前，清華大學教授勞東燕寫了一篇〈直面真實的世界〉，中國必須進行一場天翻地覆的革命，這篇被視為「中國面臨革命前夕」的預測文章，很快在網路上被刪除，勞東燕的文章說：「我們對於周圍環境的惡化，卻選擇忍讓，我們必須負起一定的責任」，勞東燕進一步說：從2013年，習近平剛上台提出「七不講」，我們就應該知道讓反民主反自由的作風持續下去，必然形成今天的結局，而造成習近平獨裁之路沒有阻擋，本來的集體領導遭到全面破壞，變成一人獨斷，這是社會忍讓的下場，如今卻是由全民來承受，勞東燕的文章直接批判習近平，習近平本身缺乏專業知識，卻又高傲自滿，所做出的決策，往往背離現實，今天中國經濟由盛而衰，習近平必須負很大責任，這篇文章，被視為反習派陣營，對習近平永久執政發出的挑戰。

勞東燕文章很快被網路刪除後，另一篇〈客觀評價習近平〉的文章，在網路留言區出現後，也很快被刪除，但是，已經在海外的網站上轉發流傳，這篇文章長達四萬字，從政治經濟社會各種角度，分析習近平的執政套路，尤其是寫到習近平的危機，與現實相當貼近，文章說：習近平第一個危機是破敗的金縷衣，意思就是外表好看，其實已經不能穿，第二個危機是潰散的蟻穴，所指的就是之江新軍已經不足以執政，習近平的親信已經各自逃離，第三個危機卻是絕對不忠誠，目前黨政軍在一人獨裁下，只能虛假應付，有錢的人擔心變成韭菜，正在逃離中國，如此下去，結果就是中國全面退步，再度關進鐵幕。

其實，這兩篇文章都屬於反習不反共，分析家認為：文章寫手是老練的媒體人，文章是八零年代的翻譯體，寫手大約六十幾歲，而背後的集團不是江澤民就是曾慶紅。

美國金融巨鱷索羅斯也認為，習近平可能無法持續第三個任期，因為，習近平的武力侵台道路，甚至在疫情之後，為了美中貿易戰爭，正打算與美國脫鉤的經濟策略，不只造成西方資金離開，下崗失業嚴重，社會無法穩定，而且嚴重打擊到中共高層美國利益，美國共和黨已經提出；針對習近平及中共高層官員實施經濟制裁，這些人不管屬於江派或曾派，已經無法坐視習近平繼續惡搞，實施他的左傾冒進政策。

冬奧後，中共二十大即將召開，習近平能否持續執政，完成帝王夢想，看來還是充滿變數。



清華大學教授勞東燕（右）寫了一篇〈直面真實的世界〉文章直接批判習近平，很快就被網路管理員刪除。示意圖／擷自網路，民報合成