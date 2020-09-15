市府徵地有其公益性丶必要性及公平性，或公共採購，都要循法律規範。 圖／擷自台中市政府網站

台中市鐡路高架化後，原後車站有棟補習班大樓擋住新火車站大門口，事關台中市交通樞紐甚鉅，前任市長林佳龍計劃以三億三千萬徵收，引發少數地主抗爭，市長改選易人，結果盧秀燕改以七億三千萬「購買」，相距不到二年，價差四億元，有如大衛魔術般夢幻，公家開闢道路徵收房地，怎麼好像菜市場在買魚肉青菜般喊價？

本案緣起是台中市區鐵路高架化，有百年歷史的原台中火車站不敷使用，升格為「古蹟」，在旁興建三代同堂的新火車站，但在原後站，有棟地坪二四八坪的十二層「大智慧補習班」擋住往大智路幹道通往新火車站的通路，如不打通，有如盲腸或腸道阻塞，對台中市原後站區的東區丶南區甚至太平區丶大里區發展，有莫大影響。

五年前，林佳龍接任市長，看到此瓶頸，於是報中央同意變更該筆都市計劃商業區用地為道路用地，欲進行加價四成及獎勵金徵收，廿四位地主中，大多數同意，少數執意抗爭，原土地公告現值為每坪約廿八萬元，加四成及奬勵金每坪約四十萬元，以及約二千二百坪建物，估價每坪約十萬元，加上改良物，林市府擬編列三億三千萬元徵收，但面臨少數地主強力抗爭，進度因而遲緩下來。



台中市區鐵路高架化後，為打通後站大智路幹道通往新火車站的通路，林佳龍擔任市長時報中央同意變更該筆都市計劃商業區用地為道路用地，並擬編列三億三千萬元徵收，但面臨少數地主強力抗爭，進度因而遲緩下來。圖／擷自台中市觀光局網站

高價「價購」過程詭異

但經2018年市長改選，盧秀燕接任，一切「峰迴路轉」，首先改「徵收」為「價購」，土地估價由加價後每坪四十萬提高為九十八萬元，建物二千二百坪，每建坪估價提昇至十五萬元，於是，整棟大樓由三億三千萬元，飛漲至七億三千萬元「成交」，原案有部分人強力抗爭，結果變成「皆大歡喜」，抗爭地主變成盧市長口中稱讚的「城市英雄」。盧秀燕並自誇為「創下全台最大住商拆遷案」。

本案雖有結果，但過程十分詭異，事後諸葛亮有謂：或是林佳龍「太摳門」，或是盧秀燕「太慷慨」，必有其一，或是各有不同程度負擔。不過，市府徵地有其公益性丶必要性及公平性，或公共採購，都要循法律規範，非私人買賣可隨意訂價成交，太摳門則涉刁難瀆職，太慷慨則涉圖利貪瀆。本案於是陷入「各說各話」的羅生門。

加上近日盧秀燕拒絕中央所派政風處長到任，連廉政署派副署長親往溝通都吃閉門羹，兩者是否有所關連，疑雲重重，監察院或亷政單位有注意於此？為杜民眾悠悠之口，理應本於職權，進行調查，並提出報告，撥雲霧見青天，以正視聽，不能船過水無痕！