觀光局內勤主管傳出疑似沒有請假親自到機場接染疫兒子，其兒子沒直接回家居家檢疫，還跟旅服中心員工喝咖啡，造成該員工染疫，該主管也沒自主健康管理，傳出跟立委及交通部長林佳龍一起開會。圖/取自桃機臉書

觀光局內勤主管到機場接染疫兒子（案277），桃園機場旅遊服務中心員工（案269）與其喝咖啡30分鐘中鏢，引起交通部長林佳龍震怒，昨天下令嚴查是否涉及特權，若有公器私用之嫌，決不寬貸。現又傳出，該名主管不僅疑似未請假翹班接兒子，也沒有自主健康管理，照常上班，甚至27日就有兩個對外行程，上午參加某立委協商會議，下午赴交通部與一級主管開會，當天交通部長林佳龍等人也在場，傷害他人健康，引起觀光局內部同仁不滿。

指揮中心指出，案277於20日搭乘長榮BR-282回台，28日才發病，經查該班機約下午2時抵達台灣，因其下機後，未直接回家，與桃園機場旅遊服務中心員工（案269）喝咖啡，造成案269確診。

不僅如此，案277的父親是觀光局內勤主管，20日當天還親自去機場接兒子，因沒有跟案277住在一起，隔天周末不用進局裡上班，23到28日這段期間該內勤主管在辦公室都有全程戴口罩，且因為是內勤，「鮮少到戶外洽公」。

但，觀光局內勤主管去接兒子當天疑似未請假，有翹班之嫌。對此，交通部長林佳龍昨日晚間發文表示，大家很關心交通部觀光局派駐機場的旅客服務同仁確診的狀況，他已經請同仁主動關懷慰問並盡力提供防疫及醫療等協助。不過，派駐機場的同仁，服務的應該是旅客，不該是官員的親友。目前得知這位確診的同仁，日前曾奉派在機場接待該局某位主管自海外返國的兒子（數日後也確診）。

林佳龍說，先不論二十幾歲的成年人回國有什麼非接待不可的必要，自海外返台，理應盡速居家檢疫，怎麼還在機場喝咖啡增加接觸他人機會、徒增他人染疫風險？何況，同仁奉派接待長官之子，也涉有公器私用之嫌。

防疫當前，林佳龍已要求交通部介入調查，會同內政部移民署、機場公司、觀光局公務車調派紀錄等，在24小時內釐清該名主管之子返國之通關、檢疫、接待及接送，是否涉有特權、或不當從屬關係之命令陷基層同仁於未知的風險之中，「如有特權，絕不寬貸。」

由於案277是20日返台，28日才發病，這9天該內勤主管已接觸多名觀光局同仁，甚至是高階長官如局長、副局長。光是27日就有兩個對外行程，上午參加某立委協商會議，下午赴交通部與一級主管開會，包含交通部長林佳龍等人也在場。