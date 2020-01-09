大選前夕，陳永興醫師呼籲：別讓正義的聲音消失，為我們台灣下一代留住最有力的監督力量，1月11日政黨票集中支持⑥時代力量。(翻攝剪報)

「百萬人民挺⑥時代力量」第九天，前進中壢到新北！大選前夕，從黨外衝民主至今仍在為國家前途拚搏的陳永興醫師呼籲：別讓正義的聲音消失，為我們台灣下一代留住最有力的監督力量，1月11日政黨票集中支持⑥時代力量。

陳永興指出，過去4年時代力量在立法院已經充分發揮了制衡監督的角色，也扮演了最好的在野黨的角色。所以這一次立法委員選舉我們一定要保住時代力量。特別是黃國昌委員在立法院的表現有目共睹。

陳永興肯定黃國昌揭弊、打貪不畏權勢，堅持原則不分藍綠。他認為像黃國昌這樣的立法委員一定要讓他留在立法院，繼續為台灣人民來努力。

他認為並推崇這屆國會已證明時代力量制衡監督最有力！問政品質是第一，審查法案最賣力。尤其，時代力量不畏權勢追求公義、不被收買堅守正義。

由於黃國昌在時代力量不分區立委候選人排名第四，預估政黨票至少要10％，陳永興呼籲集中選票支持時代力量「搶救黃國昌」政黨票請投6號時代力量。

時代力量全國巡迴今行程，上午黨主席徐永明、立委黃國昌、曾威凱主委以及不分區立委候選人獸醫師關心羚、中壢區⑤立委候選人林佳瑋、桃園市議員簡智翔在中 壢市區會合一起加入掃街的行列。

下午14；00，新北市第一選區立委候選人張衞航律師及不分區立委候選人白卿芬加入掃街車隊，拜訪淡水、五股、泰山的鄉親 後，晚上7點半將在新莊。黃國昌說，他今天晚上八點半我將與Sway共同在博恩影片中所提到「一片黑壓壓的新莊副都心」開直播，與網友聊聊居住正義該如何 實現。

另值一提的是，中壢區⑤立委候選人林佳瑋今晚7點將舉辦「林佳瑋進立院，中壢選前之夜@幸福廣場」晚會。她說；「我是林佳瑋，我不是政二代，沒有地方派系的糾結，這十年來始終與桃園和全國基層勞工站在一起。我保證，在政商財團利益與人民之間，我會永遠跟你們站在一起，因為這是我這輩子到現在一直都在做的事。」

自佳瑋宣布參選之後的兩百多天，每一天我們都非常努力，希望可以讓更多的中壢人知道，這次的選舉我們除了藍綠，可以有不同的選擇。

邀請大家來我的選前之夜，團結！讓公平正義送進立法院！時間：1/9(四)地點：幸福廣場(中壢天晟醫院旁)延平路123號