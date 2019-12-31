傳出民進黨在選前關鍵時刻將炮火對準民眾黨，壓縮民眾黨的立委席次，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲日前專訪時說，「你不動，我不動」，若真敢碰他，他會在最後一秒宣布挺中國國民黨總統候選人韓國瑜，對此，柯文哲今（31）日受訪時表示，他被民進黨修理也習慣了，有時只是互相恐嚇而已。

柯文哲日前接受網路政論節目《楷道論政》專訪，輔大哲學教授周偉航指出，從民調上來看，民進黨總統選情相對穩定，綠營應會從區域、不分區立委下手，企圖壓縮民眾黨的席次，問柯文哲如何應對？

柯文哲說，因為混久了，就知道對方會怎麼出招，「他如果要碰我的話，如果真的照你們講的，最後一秒說，大家支持韓國瑜，民進黨也會怕那個」，所以他的想法就是「你不動、我就不動」。

對此，柯文哲今天出席台北市居住正義2.0記者會，他在會後受訪時進一步表示，他被民進黨修理也習慣了，慢慢的好像照三餐被修理，他也照三餐吸收，習慣了，沒事啦，有時候只是互相恐嚇而已。

媒體詢問，預估區域和不分區可以得幾席？柯文哲指出，沒有人成立一個政黨的目標是要成為第三大黨，這就太好笑了？還是要有決心要成為台灣第一大黨，要主導台灣的政治發展，這是一個決心，目標確定以後，剩下就是往前進。

柯文哲說，當然也不用期待一個才成立4個月的政黨有多厲害，也不可能一步登天，但是有目標剩下就是努力前進，所以他從來也不會去預設說民眾黨要幾席，反正就是努力做就好了，至於要怎麼達到第一大黨，他倒是有些想法，不過這個等專訪再來講，這在堵訪時間沒辦法講清楚。