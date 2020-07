美國商務部20日把與新疆侵犯人權有關的11家中國公司列入被制裁的實體清單中。

商務部在一份聲明中說,這11家中國公司因為實施中華人民共和國對新疆維吾爾自治區的穆斯林少數民族進行的鎮壓、大規模任意拘押、強迫勞動、生物特徵識別的非自願收集和遺傳分析項目而被加入到實體清單中。

這個行動將導致這些公司在獲取美國原產商品(包括大宗商品和技術)時面臨新的限制。

「北京積極倡導應受譴責的強迫勞動和濫用基因收集和分析計劃的做法,以壓制其公民,」 商務部長羅斯(Wilbur Ross)說,「這項行動將確保我們的商品和技術不會被中國共產黨針對無力防禦的穆斯林少數人口發動的卑鄙攻勢所使用。」

這11家被列入實體名單的中國公司是:昌吉溢達紡織有限公司(Changji Esquel Textile Co. Ltd.)、合肥寶龍達信息技術有限公司(Hefei Bitland Information Technology Co. Ltd.)、合肥美菱股份有限公司(Hefei Meiling Co. Ltd.)、和田浩林髮飾有限公司(Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd.)、和田市泰達服裝有限公司(Hetian Taida Apparel Co., Ltd.)、今創控股集團(KTK Group)、南京新一棉紡織印染有限公司(Nanjing Synergy Textiles Co. Ltd.)、南昌歐菲光科技有限公司(Nanchang O-Film Tech)、碳元科技(Tanyuan Technology Co. Ltd.)、 新疆絲路華大基因科技有限公司(Xinjiang Silk Road BGI)、北京六合華大基因科技有限公司(Beijing Liuhe BGI)。

這是第三批因被控在新疆壓制維吾爾人而被列入美國實體名單的中國公司與個人。商務部在2019年10月以及今年6月總共把37個參與或幫助中國當局在新疆進行鎮壓的實體列入清單。

實體清單是美國進行出口管制的一個重要手段,是商務部的產業安全局的制裁工具,上榜者是那些有理由被認為參與或有重大風險參與違反美國國家安全或外交政策利益活動的個人、組織和公司,向這些實體出口、再出口和轉移受管制項目的活動受到限制。它基本上相當於一份黑名單,進入這個名單的實體在美國的貿易機會將受到很大的限制。