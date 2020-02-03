滯留武漢的台灣人今晚將撤台，台北市長柯文哲昨天卻爆將安置在陽明山的台銀宿舍，衛福部長陳時中指出，將依傳染病防治法處置，文化大學學生會也有意見，對此，柯文哲今（3）日表示，與其遮躲隱藏，政府應公開透明，他強調他是遵守SOP的人，不然衛福部給台北市政府公文，上面註明「密件」，他就不會講。

滯留武漢台人首批的200多人今天將包機直飛台灣，柯文哲昨天卻爆料隔離地點，柯文哲今天受訪時表示，因中央政府決定要把武漢的台灣人撤台，撤回來標準要檢疫14天，所以全台規劃5個收容地點，台北市的收容地點，地點是他們找的，也需要北府支援醫療人力、警衛、後勤補給，所以他看過那個資料，就是這樣。

他認為，幾百人要在一個收容所，不可能台灣的家屬、週邊居民不知道，甚至市府去支援的人都不知道，這不可能，這麼龐大的一個計畫，所以對他來講就是公開透明，可以減少掉很多不必要的爭執，與其在那裡遮躲隱藏，他也沒有講太多，大概就是這樣，他也沒有特別去爆料有什麼惡意，That's all，如果陳時中說要怎麼罰，那衛福部要先跟台北市政府講，什麼是可以講的？什麼是不能講的？講清楚，只是記者在問，他這樣回答，他不認為這是機密，因為不可能，一定大家都會知道。

針對文化大學學生反彈，柯文哲回應，其他四個地方還沒有公布呢，他覺得應公開透明，中國大陸為什麼今天疫情會失控，就是隱匿嘛，所以公開透明，做好該有的防備，就是這樣，「我們的敵人是武漢肺炎，不要內部自己再製造敵人了。」

至於公開透明後可能引發附近居民恐慌，柯文哲說，地點要選好，該做的防備還是要做，就這樣而已，老實講，當時他在看那個地點，他也覺得是不是找軍營比較好？不過他沒意見，中央政府想怎麼幹就怎麼幹好了，應該還是找比較空曠的地方，他的態度是，中央政府決定了，市府就會配合，就這樣。

柯文哲強調，他寧可事先講，不要人進去後再引起抗爭，那不是更奇怪？政府做事還是儘量公開透明，中國大陸為什麼疫情會失控，就是這種隱匿的文化，如果真的要把武漢的台灣人接回，首先，多少人？要擺哪裡？衛福部要到最後一秒人都進去了才去通知旁邊的居民嗎？不可能，到時候抗爭更大。