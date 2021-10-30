印度神童預言：2021年最大災難出現在中國，尤其是12月，這句話讓人想到冬天，神童認為武漢病毒會在中國再次爆發，也越來越趨近真實，目前中國已有十六省陷入疫情失控。

最近網路盛傳：中國五缺逼近，缺媒、缺電、缺油、缺糧、缺錢，在這五缺因素下，通膨已經來臨，一斤白菜十五塊人民幣，老百姓說：肉比菜便宜，農戶養一隻豬，損失五百元，豬價高低兩極，調控失敗，剛好是中國鬧豬瘟後，突然絕地反彈，鬧豬瘟時間，少量存活的豬肉品漲上天，因此吸引農戶一窩風養豬，現在卻是養豬成患，在缺油情況下，貨運卡車不敢多跑，導致供應出現短缺，加上半年來，北方水患未停，不只是煤炭生產受阻，影響電力供應，糧食和蔬菜供應也出問題，前幾天，中國人還在擔心冬天會凍死很多人，現在，習近平只能喊口號：「保飯碗為上」，因為餓死和凍死都有很大可能帶來社會動盪。

過半中國人對未來感到悲觀

過去，所謂中產階級因為樓市泡沫，償還貸款出問題，房子賣不掉，已經造成生活困難，另一角落，失去工作農民工大量返鄉，又帶來另一種農村問題，過半中國人對未來感到悲觀，這和大外宣的國強民富，完全相反，在外資撤離，經濟下滑情況下，老百姓至少知道日子不是日漸變好，而是變壞，因此儲蓄率升高，不敢花錢的結果是：市場上物品賣不掉，景氣越來越槽糕，這種惡性循環，還會持續很長時間。

老百姓遇到千年罕見大水災難，遇到不應該發生的停電，最終歸咎於高層內鬥不止，只是嘴巴不敢說，老共術語內鬥的意思，就是掌握刀把子、槍桿子、筆桿子和錢袋子，習近平與江派鬥爭從未停歇，象徵刀把子的法政單位幾乎全面肅清，槍桿和筆桿自不待言，現在習近平專門針對錢袋子下手，最近李克強辦公事主任石剛下台，說明李克強的權力也到頭了，趕走所有擋路石，習近平走上帝國王位的行動，已經勢無可擋，在抓緊錢袋子上面，最近北京放出消息說：馬雲已經解除軟禁，可以出國，果然馬雲就出現在香港，阿里巴巴股市立刻沖天，緊接著馬雲出現在西班牙、荷蘭，媒體拍到馬雲在大遊艇上，神色自若，隔一天，郭文貴立即爆料：馬雲解除軟禁是假的，被二十個國保特務押到海外賣產是真，隨行者還有國內銀行家，訊息一出，股票又崩塌，以習近平個性，現在放了馬雲，完全不可能，但是，如果只是要從馬雲口袋掏出現金，根本無需帶人出國，要求交出帳號密碼，就可以國內操作，但是，如果是不動產或實體黃金，甚至遊艇，想要變賣換現金，那就必需走一趟，郭文貴爆料，確實有真實可靠性。

沒有共產黨就不會有馬雲

老共貪官和富豪藏金海外，從來不是新聞，習近平當然心知肚明，所以，習近平要求恆大許家印，把海外的錢弄回來，處理自己債務，同理，習近平認為馬雲能發財是黨的幫忙，沒有共產黨，就不會有馬雲，所以沒有榨乾馬雲身上每一分錢，老共的魔掌就不會停止，尤其是現在，共產黨已經窮到大半人口無法過冬，找有錢人開刀，剛好而已。

為了找有錢人，習近平打算開徵房地產稅，前幾天，一位上海大叔一口氣賣掉93套房產，可見韮菜刀已經割到家門口，過去這個政策多次被阻擋，因為擔心引發民變，現在，地方政府賣地搞錢，已經走不通，眼下只有徵稅，否則政府連辦公費，薪水也發不出，看來，徵房地產稅已經箭在弦上。

僅管老共錢庫空虛，仍然不忘撒幣，前幾天王毅出訪阿富汗，還公開違反聯合國對塔利班的經濟制裁，要雪中送炭給恐怖集團，如今，中國人自己無法燒炭過冬，黨官還作爛好人，加油站買不到油，卻整天軍機擾台亂燒油，十四億奴才閉嘴，只能看習近平表演，看來，這筆爛帳也只有中國人自己去算了，今天在老共治下，十四億中國奴隸的冬天肯定會很冷。



作者指出，日前北京放出消息說：馬雲已經解除軟禁，緊接著馬雲出現在西班牙、荷蘭，而郭文貴卻爆料：馬雲解除軟禁是假的，被二十個國保特務押到海外賣產是真。示意圖／擷自網路，民報合成