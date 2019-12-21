2020年將是台灣運用各種官方和非官方力量，積極推動台美建交的最佳時機。圖／Pixabay

如果說統一可以是台灣人民的選項之一，那麼台灣人民應該有權利選擇到底要和誰統一；台灣和美國統一也應該列入選項才公平合理。

台灣民眾被黨國教育洗腦和制約久了，連想都不敢想，早就失去想像的能力；台灣千萬不要劃地自限，不要故步自封，不要妄自菲薄；現在美國民眾和國會反抗中共的力量前所未見，2020年將是我國運用各種官方和非官方力量，積極推動台美建交的最佳時機。

原則上，我國用什麼名稱和美方建交皆可，名稱可以完全尊重美方，不要再重蹈覆轍去搞什麼漢賊不兩立！幾十年前台灣人民的權利就是這樣被牲掉的，當年政府視台灣兩字為洪水猛獸；其實幾十年來台灣就是憑藉實力，才能獨立於中華人民共和國之外；《台灣共和國》、《中華民國》或其他名稱皆可，什麼名稱可以建交，我們就用什麼名稱。

現在中共是全世界最恐怖的獨裁政權，俄羅斯早就放棄輸出共產革命的野心；現今中共對全世界自由民主的威脅更甚於前蘇聯，以美國為首的自由民主陣營對中共勿存不切實際的幻想。

台灣的重要性，遠超乎台灣民眾所想像，台灣是自由民主世界的中流砥柱。

任何國家都無權干涉其他國家和誰做朋友；台美如果不能建交，或許台灣和美國統一也可以！中共應該是希望台灣獨立於美國之外，不要和美國統一吧！

2020年積極推動台美建交，知難行易！