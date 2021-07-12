英國億萬富翁、維珍創始人理查德·布蘭森星期天（7月11日）乘坐「維珍銀河」太空船二號，從美國新墨西哥的一個發射場升空，成功地進行了首次載人太空試飛。圖／擷自公視新聞影片2021.7.12

英國億萬富翁、維珍創始人理查德·布蘭森星期天（7月11日）乘坐「維珍銀河」太空船二號，從美國新墨西哥的一個發射場升空，成功地進行了首次載人太空試飛，奠定了今後商業旅行的里程碑。

布蘭森在遨遊太空時說，這次太空飛行是「一生的完整體驗」，「現在我正在俯瞰着一個美麗的太空港」。

「維珍銀河」號太空飛機在距離地球表面最高88公里亞軌道上，在微重力環境下飛行了四分鐘。這次試飛從升空到降落全程原估計大約90分鐘。

在經過一個多小時的升空、飛行和返回，成功地降落在新墨西哥州的跑道上，為該公司第四次太空飛行畫上了完美的句號。

布蘭森是這次太空飛行六人之一，另外還包括兩名飛行員和三名專家。在升空前,布蘭森稱，這次飛行將開啟太空商業旅行的新紀元。

不過，商業太空飛行的費用絕非一般人所能承受，預計每張太空飛行票大約25萬美元。盡管如此，希望進行太空飛行的人卻不少，已經有幾百名富翁預訂了飛行的機票。

根據瑞銀估計，太空旅行市場在2030年將可能達到30億美元。

太空飛行的試驗並非一帆風順。2014年，「維珍銀河」的一架樣機在測試飛行時在加州的莫哈維沙漠墜毀，造成一名飛行員死亡，另外一人重傷。

布蘭森親自參加星期天的試飛，被認為就是要打消公眾對太空旅行安全的擔憂。如果這次飛行一切順利，商業飛行將於明年開始。

太空飛行被認為是最前沿的空中飛行，令心中懷抱太空夢的人，特別是億萬富翁趨之若鶩。亞馬遜創始人貝索斯將於本月20日將乘坐他所有的公司「藍色起源」（Blue Origin）研制的New Shepard火箭升空，進行亞軌道太空飛行。另外一位億萬富翁、特斯拉的創始人馬斯克今年9月將乘坐SpaceX火箭升空，進行太空之旅。此前， SpaceX火箭已多次為美國航空航天局進行國際空間站的載貨和載人飛行。