王雪紅出脫香港無線電視的另一個原因是經濟問題，香港無線在最風光的時代，市值來到400億港幣，現在只剩下52億港幣，股價在10港幣上下盤整，「反送中」運動以來，「香港無線電視」被視為最大的紅色傳聲筒，遭受港民集體抵制，收視率大為下降。圖／擷自香港無線電視台官網直播影片

最近北京傳出的消息說，中南海高層動向相當混亂，許多黨國高官提出辭呈，顯現無法混下去的氛圍，甚至傳出，習近平已經倦勤，並且找好了兩位接班人，這則消息無風不起浪，上周，習近平在北京接見香港特首林鄭月娥，記者拍到習近平滿頭白髮，步態闌珊，似乎一夕之間蒼老許多，可見中共面臨內外交迫，亡黨的氛圍已經出現，習近平最近對高官開示，提出六個維穩，但是看起來，仍然穩不住經濟頹勢，如李克強所言，衰退壓力如山大，連習近平都坦承中共面臨亡黨危機，這也是美中貿易第一階段協議，習近平不得不簽的原因，從協議內容來看，中國雖然可以暫時擺脫關稅壓力，但是，美國並沒有把所有關稅消除，只是延後實施和減半實施，意思就是，美國態度比較強硬，如果中國沒有遵守協議，或再次撕毀承諾，高關稅大刀立即砍下，中國經濟越來越糟糕，在中國的台商感受最清楚，只要到市場走一趟，立刻可以感受今年這個年不好過，下崗回鄉人口越來越多，連帶使二三級城市人口降低，消費也降低，樓市交易停擺，很多地方政府發不出薪水，地方官員乾脆提出辭呈，回家吃自己比較實在，很多跡象出現「大廈將傾」徵兆，本來公務員是鐵飯碗，現在連公務員都無法幹下去，可以想像政府缺錢狀況，越來越嚴重，前幾天，一位五毛小粉紅發文在「微信公眾號」控訴說，「他的母親一個月200塊人民幣養老金，現在都領不到」，這則發文立即被移除。

「大廈將傾，智者先逃」，這句俗話呼應目前中共所實施，「國進民退」經濟政策，相當傳神，「國進民退」有兩種樣板，第一種樣板就是沒收已經無法經營民營企業，首當其衝就是銀行，包商銀行，錦洲銀行，營口銀行，成都農商銀行，華信銀行，恆豐銀行，哈爾濱銀行相繼被沒收，近日傳出連一級的「國家開發銀行」也出問題，顯示金融風暴已經向銀行蔓延，12月20日，根據大紀元報導，錦洲銀行董事長張偉突然死亡，錦洲銀行在1997年成立，幕後的操盤手就是肖建華，張偉今年7月企圖潛逃美國，並沒有成功，突然間死亡，死因成謎，目前被接管的錦州銀行，呆帳和負債高達五百億人民幣，其他銀行倒閉的規模也越來越大，這些消息無法完全被封鎖，根據國務院的統計，大型民營企業被國家接管者，就有41家，這裡面並不包括銀行，第二個樣板就是「割韭菜樣板」，從去年到今年，陸續倒閉的網路貸款公司P2P已經高達3000家，12月23日，甘肅27家網路貸款銀行全部被宣布為非法，由國家沒收，更扯的是，沒收金錢不發還給投資大眾，全部沖入國庫，擺明就是搶劫，另外，對經營不錯的民營企業，開始伸出魔手，納入國家，除了馬雲之外，最近聯想集團柳傳志也傳出下台，順豐運輸保全企業老闆王衛也交出經營權，看來，中共對大老闆開始緊縮管制，防止這些老闆跑得快，尤其是過去在江澤民執政時代，被江派扶持，擴大版圖的紅色商人，被列入第一波查抄的名單，但是，聽到風聲跑得快的也很多，例如，龍湖建設集團，轉移數百億人民幣到國外，曾經被視為中國第一支智慧手機宏達電，也趕緊要出脫「香港無線電視」的持股，外界盛傳，王雪紅出脫香港無線電視的另一個原因是經濟問題，香港無線在最風光的時代，市值來到400億港幣，現在只剩下52億港幣，股價在10港幣上下盤整，「反送中」運動以來，「香港無線電視」被視為最大的紅色傳聲筒，遭受港民集體抵制，收視率大為下降，中共把香港民主派在地區選舉勝利，把責任推給紅色港媒沒有盡力宣導，而美國通過「香港人權法案」後，也對香港紅色媒體下刀，這一來，香港紅色媒體老闆們，變成豬八戒照鏡子，裡外不是人，這些媒體背後都有江派的影子，難免會被習近平猜疑，所以，有機會能夠下莊就下莊，已經顧不上賺錢了，除了香港無線，亞視，南華早報，端傳媒，也都人人自危。

緊縮民企 重回老毛時代

中國雖然在外匯管制上設下種種關卡，但是，關卡對大老闆並不管用，大企業自有自己的管道出逃，外國媒體觀察家認為，習近平的「國進民退」，緊縮民營企業，回到毛澤東時代，另外的目的則是對過去與江派走太近的民營企業，進行大清洗，屬於一石二鳥之計，紅色中國正在向清朝學習，對貪官或不同派系的商人查抄沒入，既可以打擊異己，還可以豐富國庫，但是，這一來，恐怕也會使有錢人跑得更快，貪官躲得更遠。

根據瑞士媒體報導，單單在瑞士銀行的一千個，來自中國的帳號，存款來到7.8兆美金，可見中國富豪的海外財力驚人，而「胡潤富豪榜」的報告，身價1億以上的中國有錢人，只有10,000多人，而這些人幾乎多和黨國高官有撇不開的關係。

在中國這種制度下，想要悶聲大發財，不靠黨，不靠政府，完全做不到，現在中國窮了，下崗老百姓隨時會造反，以老共的強盜邏輯來看，把我給你的錢收回來，剛剛好，可以體現社會主義正義，但是，大水庫缺水，只靠找民企「割韭菜」，實在救不了國庫，習近平為錢煩惱，這恐怕才是皇帝倦勤的主因。