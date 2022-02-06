自2019年末以來，新冠肺炎（COVID-19）在國際間快速散播，成為二十一世紀的「黑死病」。因應新冠肺炎疫情嚴峻之需求，在三級或四級警戒期間，相關防疫規範除限制市場、公園、文化運動中心、校園、餐廳等營運外，許多機構也讓民眾居家上班，實體上班、會議和上學等都受規範，全家共同在家的時間增長，對日常生活和工作都發生相當多改變，產生各式各樣直接或間接的因應挑戰，如何因應才能安度難關，正考驗著民眾和當局的智慧。本文簡要討論限制居家期間中，觀看螢幕（包括電腦、電視、手機等），以及飲食型式的改變。

新冠肺炎三級警戒期間看螢幕的影響

二十一世紀是數位科技的世紀，網路角色日漸重要，成為人們交流訊息的主要工具，數位科技也介入各式各樣的民生活動，包括食、衣、住、行、育、樂，例如最近推出的網路銀行及各種經濟活動，都可看其影響力。2021年4月美國研究716位美年輕人每週看螢幕（電腦、看電視、玩電子遊戲）的時間，在2018年（COVID-19疫情之前）每週看螢幕25.9 ± 11.9小時，在2020年（COVID-19大流行期間）增為28.5 ± 11.6小時/週，較常見的原因包括無聊（112位）、與他人連絡（52位）。

另以娛樂業而言，研究顯示，在新冠肺炎出現大流行後，在一週內多家媒體的收視率都快速攀升，尤其在封城警戒期間，嚴格限制外出，本來清晨即要出門的民眾，在警戒之後改為居家上班，減少許多通勤時間，學校也改用網路教學，讓教師與學生從事一種全新的學習模式，許多家長在家上班時間中，也同時擔任助教的角色，協助學生來學習，讓每天使用螢幕的時間顯著增長1〜4小時，加上用於休閒娛樂的時間，會更延長看螢幕的時數，太長久觀看螢幕，不但耗損眼力，造成精神負擔，也會因看螢幕的時間長久，日常生活功能發生障礙，睡眠品質變差，且社交關係變差，且長期看手機者，其使頸椎會固定在屈曲姿勢，承受過大負荷而疼痛，形成一個重大的保健問題。

統計顯示，在新冠肺炎開始大流行後，各種媒體公司的會員制的參與從104%快速增加達633%，其中年輕人和中年人用來查尋各種最新的資料，但另有一群觀眾則長時間追劇，深陷其中之後難以控制追劇的行為，一項研究顯示，有6成觀眾在大流行期間每日看電視或電腦時間會更增長者，而只有5%反而減少；女性較常看電視劇，且焦慮和壓力症也較嚴重，女性平均每日增長0.89小時（SD，1.22），男性則增長0.70小時（SD，0.97）。探討其可能的原因如下：

一、在疫情期間，媒體把握商機，推出許多新興網路會員優惠制，由於封城警戒期間，娛樂場所或運動中心都禁止營運，民眾在家休閒時間增多，且未能外出從事運動或應酬，讓許多年輕人沈迷在電競遊戲軟體、電影網站等，在著迷之後難以自抜，形成惡性循環。

二、由於限制住居，民眾需利用媒體追蹤最新發佈的資料，大家應該還記得，本土疫情爆發期間，每日中午都有疫情報導的記者會，每晚許多有線電視台也請專家進行剖析，民眾觀看手機、電腦、電視等來接受新知，尤其是年輕人和中年人，可謂盛況空前。

三、上班族除在家網路上班之外，另需在網路上進行會議，早期由於準備工作和效率不佳，影響會議進行，也都顯著增長使用螢幕的時間。

四、目前網路程式進步，方便讓傳送即時的訊息和相片，民眾常利用媒體程式連絡親友，互相通報平安；這些連絡傳送的容量越大，耗費的時間越久。

五、追劇族是近年出現的現象，民眾可以連續一整晚沈迷於劇情，先前需要上班，因此還有些節制，但在警戒期間內，居家上班加上心理壓力增高，讓追劇族情況更嚴重，姑且不論劇情對個人觀念的影響，長時間追劇而難以自抜時，必然會影響日常作習，造成精神不濟，而影響工作效率和心理健康，長期後果令人擔憂，其中女性較男性多，且焦慮和壓力症狀也較嚴重，值得注意。在2021年4月的Front Psychiatry期刊中，意大利學者指出，在COVID-19大流行期間，研究收案715位社區居民，71.5%為女性；結果發現，封城期間民眾看電視劇的時間增長，尤其較焦慮和壓力高的女性。

總之，保健觀念中，主張應避免長時間靜態的生活型式，如整天坐著和看電視/電腦，容易增高罹病風險，包括心血管疾病、代謝症候群、第二型糖尿病和一些癌症等。在疫情警戒封城期間，採用看電視劇的模式，來處理心理壓力，或受限於居家上班的需求，已明顯影響正常生活，減少與他人的互動，尤其焦慮和想要逃避現實的民眾，更應及早改善。現在智慧型手機都有每日觀看螢幕的提醒，但也只限於手機，加上看電視或電腦的時間，應該有所節制；誠然適量觀看激勵人心的電影或電視劇，可舒解心理壓力，但應善用媒體，而非受其拘限，並應注意在解封後如何維持優質型式，也很重要。

新冠肺炎疫情期間三級警戒對營養保健的影響

2020年1月20日，WHO 宣稱COVID 19進入全球緊急狀態，封城警戒必然會對生活型式和飲食帶來重大的突然影響，大家還記得在疫情爆發期間，民眾購口罩、衛生紙、酒精、食品的情形；也還記得檢疫隔離期間，各鄰里長送去泡麵的情形，不論是否取得食物，有些人也難免擔心食物是否被污染，吃得也不安心，更何況報導連喝杯咖啡都會被傳染，實在令人害怕擔心。

在警戒期間，限制居家和維持社交距離使人與人之間的距離增大，且自我隔離會嚴重影響日常的生活行為。封城讓民眾不易像平常那樣取得食物，進市場要分身分證單、雙號，還要實名制才能進入，連新場攤販也擔心，這些都直接或間影響民生的供需。各位應該還記得有段封城時間中，要寄送到國外的包裹要檢疫，且有些地區限制寄送，航空班次大量減少，空運改為海運，檢疫期間延長，種種因素使民生物資運送受限，進而對人民的生活型式和飲食帶來重大的影響。

封城警戒除了影響諸多生活工作型式之外，尤其會嚴重影響民眾的飲食習慣。由於民眾未能外出，或限制到市場購買的時間，即使到市場，也未必有常用的食物可購買，封城勒令商店、餐廳等停業，許多民眾受限於食物的供應，且未能也不敢在餐廳用餐，因而選擇在家食用簡單飲食，其中之一最為方便的即是垃圾食物、外送的速食、零食和煙酒。在警戒期間，有些保健意識高的民眾，妥善利用較長的居家時間進行烹飪，取得健康的飲食，但若無適當的食材可用，巧婦也難為無米之炊，無論如可，警戒期間對食物的習慣是廣大深遠的。各種報告有好有壞，茲列舉項數據如下：

一、在2021年3月的J Family Med Prim Care中，在COVID-19印度封城期間，1,008位受試者中，73.8%減少攝食垃圾食物者，6.8%則增加；在封前41位有飲酒習慣，19位（46.3%）報告減少飲酒行為；在131位吸煙者中，99位（75.5%）減少吸煙行為。這些好的改變是始料未及的，但可能與買不到這些食物和煙酒有關，是否在解封後能夠繼續維持，值得注意。

二、在2021年4月的Nutrients期刊中，西班牙學者發表西班牙在COVID-19限制居家期間，具專業背景的食品科學師生的飲食和生活行為的變化。結果顯示，在封城前與封城期間，他們攝取較多的水果、蔬菜、豆類食品、蛋、魚和優格（乳酪），而飲酒則較少；封城期間少部分攝取較高能量的飲食，使體重增加，且靜態坐立的時間延長，但整體而言，這些具食品科學背景的專業人員，封城期間的飲食仍是朝著健康的方向進行。

三、在2021年4月同一期Clin Nutr期刊中，同一群學者發表一篇系統性文獻回顧。探討期間為2020年3月至5月，探索PubMed®, Scopus®, Web of Science® and EMBASE®的資料庫和32個觀察型研究，結果發現18.9〜45.1%民眾的零食量增高，但15.0〜41.3%減少速食攝取量，33.9%減少訂餐，10.4〜51.0%增加飲酒量，應注意日後發生更長封城期間或再次封城時，需有事前準備。

四、在2022（？）年1月的Appetite期刊中，法國學者報告在2020年6月9日至30日封城期間，2422位參與者的家居烹飪的改變，結果發現封城減少時間的限制，42.0%增加從事烹飪行為，7.0%則減少。22%正向改變飲食，包括封城讓他們有更多時間烹飪以提升食物品質（54.8%）或攝食較多新鮮食物和蔬果（47.4%）；19.5%則負面改變飲食，主要包括攝食垃圾食物（50.3%），零食（40.1%），或是食物供應出現問題（35.9%）。

結語

封城期間居家時間增長，與家人相處的時間更是難得，應善加利用，妥善規畫生活，互相激勵鼓舞，得到更多的健康和心理層面益處；大部分民眾報告在封城期間內，對生活型式和行為改變有正向的影響，但有些民眾未能妥善應用因居家管而多出來的時光，為調節心理壓力和空虛難捱的時光，結果看太久電視劇，樂極生悲。

科技數位螢幕可提供最新資訊，但研究指出，太過頻繁的重覆報導，反而引起恐慌而加重心理壓力，在飲食方面，在疫情期間應善用難得的空閒，提升飲食的品質；此外封城期間飲酒量減少，可能與封城後限制酒的供應和酒吧限制開放有關，吸煙減少可能由於警戒造成供應減少，親屬告誡和害怕影響家人健康。這些改變都有益保健，改善生活型式和行為，並養成日後良好習慣，乘機戒除不良的煙酒習慣，疫情之後更應維持健康生活方式，以利防範慢性病。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台