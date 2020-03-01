中共防疫總指揮鍾南山突然說「病毒很可能來自境外」，聽到這話就知「習近平不願扛下瘟疫全球擴散的罪責」，WHO替中國掩蓋疫情真相，中共大玩「誰是真正兇手」的遊戲，把病毒元凶導向美國中情局。圖／取自中國政協網

武漢P4實驗室偷搞生化武器，疑雲滿天，中共強勢拒絕美國CDC人員進入中國，最近卻突然態度轉彎，同意美方專家到訪，很顯然，中共早已毀屍滅跡，等著要老美出面為中共背書而已。

中共一手遮蓋中國境內「武漢瘟疫」疫情，配合「世衛組織」的濫權，濫報，終於讓全球50國淪陷，歐洲大陸危在旦夕，全球經濟損失無法估算，中國是禁止生化武器簽約國，如果真的被證實武漢生物實驗室製造病毒，有一天要算總帳，恐怕世衛組織也逃不掉國際公審。

世衛掩蓋疫情 中共大玩誰是兇手遊戲

2月25日，匆匆離開中國的「世衛組織」專家留下一句話：「我們要感謝武漢」，意思是武漢人的犧牲，換取世界平安，聽到這句話，武漢人真的要抓狂，但是，此話一出，國際上已經一片罵聲連連，因為中國以外的國家，正面臨大傳染，這批專家並沒有真正看到武漢人道悲劇，也查不到感染源頭，就打道回府，離開時也沒有隔離，這種專家顯然不及格，世衛組織公信力蕩然無存，後來，WHO坦承：「中國並沒有交出病體的採樣」，這一趟路等於白走了，WHO此行目的，只是為了替中國掩蓋疫情真相而已，沒有證據後，中共就可以大玩「誰是真正兇手」的遊戲了。

習近平不想遭受萬夫所指，退一萬步想，「就算病毒不是中國製造，至少，習近平也要擔負隱瞞疫情，造成全球擴散的責任」，中共中央集權體制闖了禍，很顯然，連這種責任，習近平也不想背負，所以連連甩鍋，不惜用國家「央視」槓上國際傳媒，湊熱鬧的五毛網軍，最近更是頻頻出動，把矛頭指向台灣，指名道姓台灣電視媒體名嘴發布「仇中言論」，把當下傳出的武漢人間地獄鏡頭，反控揚言是台灣作假，其實，武漢封城後，生活真相是甚麼，網民自有一把尺，五毛網軍反過來形容台灣在瘟疫之下，已經是人間地獄，死掉數百人，甚至說，小英也感染了，惡意誤導國際視聽，在這場媒體大戰之下，中共的魔掌正好趁著瘟疫熱度上，逮捕香港「反送中」運動的重要人士，包括黎智英，現在，習近平搞政治更勝於搞防疫，一方面要保住權位，一方面歌頌強國抗疫成功，洗白中國必須為疫情負責，緊接著，把這一次的「武漢瘟疫」災難責任，掛在美國人頭上，所以，中共防疫總指揮鍾南山，突然又改變口風大轉彎說，「這病毒很可能來自境外」，聽到這句話，國際媒體一起傻眼，心裡就知道，「習近平不願意扛下瘟疫全球擴散的罪責了」。

習近平甩鍋卸責 病毒元凶導向美中情局

全世界把瘟疫擴散，視為生化武器研發的「車諾比事件」，中共沉默一段時間後，開始由內容農場製造出一段影片，影片內容是一名解放軍說明，「美國駐武漢領事館撤退回美國之後，解放軍清理武漢領事館，在後花園挖地一公尺半，發現8個裝置生化武器的器具」，開始天馬行空，渲染說故事，把病毒指向美國導演，台灣情報人員演出，很顯然這個故事太無法令人置信，現在新的故事版本又出現了，2月26日，日本「朝日新聞」登出一則消息稱：武漢病毒是美國刻意放進中國，元凶是美國中情局，這則故事說，去年10月，武漢舉行全球軍人運動大會，美國派出300人的代表團，這裡面有人已經是武漢病毒帶原者，所以，病毒進入中國，這則消息的佐證就是，去年美國流感大爆發，死亡1萬4千人，其實，這裡面有很多死者，就是武漢病毒死者，美國CDC故意不去進行區隔，放任帶原者進入中國武漢，開始傳染擴散，消息中並沒有刻意說明，到底美國運動員把病毒帶進中國，是刻意還是無意？病毒是人工合成，還是自然產物？

對於這則消息，美國政府倒是一笑置之，裡面很多情節不合乎科學邏輯，以美國社會的透明度，如果流感裡面真的有新型態未命名病毒，不可能逃過科學家法眼，流感和武漢病毒在顯微鏡下的生存樣態，也不一樣，美國CDC更不會把兩種疾病混為一談，中共利用假消息，企圖甩鍋，也只有日本這類親共的「朝日新聞」會刊登而已，大媒體如「讀賣新聞」，根本把這則新聞當作笑話。

中共大甩鍋，卻真正激怒了川普，因為，美國繼南韓瘟疫大爆發之後，華人聚集的舊金山，情況也不太妙，雖然，美國醫療衛生比中國更先進，問題是，美國人和歐洲人一樣，不習慣戴口罩，所謂病毒不會長眼睛，不怕一萬，只怕萬一，現在，川普沒時間和習近平打「病毒元凶」口水戰爭，萬一沒有把美國人健康顧好，搞不好連任之路，真的會陰溝翻船。