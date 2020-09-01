政大校長（右）在捷克議長韋德齊（左）面前大談孔孟，強調政大是中華文化傳承者，韋德齊就是厭惡極權中國，嚮往民主自由，才遠道來結交台灣朋友，絕不是為中華文化而來。圖／擷自外交部臉書

8月31日捷克議長韋德齊到政大演說，校長郭明政致歡迎詞 。開口就是孔孟，強調政大是中華文化的傳承者，是世界漢學的永世燈塔！政大是不是漢學的燈塔，不值得討論。

主講人是—國國會議長，不是大學校長，更不是漢學家。議長正是厭惡極權的中國，嚮往民主自由的價值，才遠道來結交台灣朋友。絕不是為中華文化研究漢學而來。

若校長以台灣四百年所謂〈原始社會〉為文化起點，並無不可。可是卻不知以台灣為主體的論述。不知台灣是由多元族群多元文化而發展到今天，具有海洋性的自由民主的社會，適是脫離了中華文化。

漠視台灣文化太可悲

尤其稱原始社會是衣不蔽體的形容，對多數含南島血緣的台灣人、現在原住民真是情何以堪？也虧欠政大許多傑出的民族學研究者。

政大已從黨校脫胎換骨，堪稱是開放的學園，一校之長，面對外國的貴賓，要介紹台灣的特色，既不能陳述台灣自己多元歷史文化的價值，仍然只能談中華文化的繼承，是何等的悲哀！

這依然是台灣學術文化界人物的普遍心態，我談了二、三十年台灣國家意識、台灣主體性的建構。拙作〈台灣文化的困境 和台灣國民意識的建構〉—文，被認為是台灣文化的建國大綱，長期的呼籲，民進黨的本土政府幾乎不知台灣最欠缺的是社會文化思想的改造與建構工作，不禁令人扼腕惋惜。



捷克議長韋德齊於政大演講的歡迎會場。圖／擷自外交部臉書