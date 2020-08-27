抗議王毅訪問荷蘭，8月26日在海牙荷蘭外交部大樓前的廣場上，有來自民陣荷蘭分部朋友、世界維吾爾代表大會荷蘭分會的朋友揮舞著藍色星月旗，還有民主人士高大偉等總共大約有40〜50人參加了示威抗議活動。圖／田牧提供

全球新冠疫情依然泛濫成災，國際外交博弈在歐洲粉墨登場。中國外交部周一宣布，王毅外長將於8月25日至9月1日對義大利、荷蘭、挪威、法國、德國五國進行正式訪問。

一

世人皆知，前一陣美國蓬佩奧國務卿訪問中歐，一路呼籲與警示所訪問的國家，表達了美方對中俄影響日益擴大的關切，並強調推進民主和法治的重要性，以抗衡北京和莫斯科分化歐盟和北約的努力。他還指出：「現在發生的不是冷戰2.0版，……抵禦中共威脅的挑戰，在某些方面比冷戰更困難。」「中共已經深入在我們的經濟、政治、社會中，這是蘇聯也從未有過的方式。」蓬佩奧國務卿還呼籲中歐禁用華為，亡羊補牢不算遲。

中共迫不及待派王毅出訪歐洲，深感國際社會的政治壓力，因為近期，中共在新疆維吾爾「集中營」的人權問題，香港版的《國安法》破壞香港原有的民主與法制問題，以及眼下在台灣周邊，一波接一波的武力威脅與恐嚇等，引起了民主國家的普遍反感，中歐關係陷入了異常緊張。中共是窮途末路，王毅是不得不赴歐洲登門遊說各國，一路自圓其說，一路抵賴「消毒」，力求舒緩歐中的外交關係。

二

8月25日晚，民陣總部召集人王國興、陳忠和獲悉，8月26日上午中共王毅外長訪問荷蘭，將在海牙會晤荷蘭外交大臣布洛克。他們連夜組織安排第二天的民主與人權為主題的示威「歡迎」活動。

8月26日上午，由於臨時通知示威活動，活動組織者在警察局只申請了20人規模示威許可證。結果在海牙荷蘭外交部大樓前的廣場上，參加活動的有民陣荷蘭分部朋友、世界維吾爾代表大會荷蘭分會朋友，還有民主人士高大偉等一些朋友，大約有40〜50人參加了示威抗議活動。

示威朋友舉著王炳章的像，及「推翻中共貪腐政權」、「民主自由推翻中共」、「中共病毒」等牌子，世維會的朋友揮舞著藍色星月旗，示威活動聲音宏亮地高喊「王毅滾回去」、「習近平下台」和「打倒共產黨」等口號。

王國興介紹：今天海牙是大狂風，為組織活動帶來了困難。但是王毅就在對面的外交大樓裡，可能狂風席捲著口號聲，或者示威抗議影響荷蘭外交觀感，警察要求示威抗議隊伍轉移至較遠的草坪上。這證明了示威活動是成功的。



右邊的是民主中國陣線總部召集人王國興，左邊是民主人士高大偉。圖／田牧提供

三

疫情以來，這是中共外交部長王毅的首次出訪。疫情中，王毅與布洛克大臣有數次視頻對話，布洛克表示：「今天的這次會談表明，荷蘭和中國希望繼續為建立認真的相互關係而共同努力。」

晚宴上，布洛克大臣與王毅討論探討了香港最近的事態發展，布洛克指出：「最近香港逮捕了一些代表和記者，推遲舉行立法機關選舉和出台《安全法》，都是令人擔憂的事態發展。」荷蘭在保持高度自治的同時，高度重視香港的穩定與繁榮。

兩國外長還討論了令人擔憂的中國人權狀況。布洛克表明：「我特別要求關注限制中國的宗教自由和信仰自由，這影響到穆斯林、基督教徒和藏傳佛教徒。」布洛克部長談了他對新疆維吾爾族的人權局勢擔憂。他說：「正是由於我們的親密關係，我們還可以討論我們不同意的問題。」

筆者估計，王毅未來幾天的行程，還將一路遭遇各地的示威抗議！奉勸王毅一路多自省，多檢討，中共政權知罪、知錯就悔改，世界人民永遠不嫌遲！



抗議王毅訪問荷蘭之民主人士。圖／田牧提供



抗議王毅訪問荷蘭之民主人士。圖／田牧提供



抗議王毅訪問荷蘭之民主人士。圖／田牧提供



抗議王毅訪問荷蘭之民主人士。圖／田牧提供