靠輝達（NVIDIA）GPU帶旺生意的散熱雙雄奇鋐、雙鴻，相隔8天竟先後預告，2027年ASIC相關營收將超越GPU！奇鋐10日法說會率先看好雲端巨頭自研晶片商機，雙鴻董事長林育申18日更揭露，12月單月營收貢獻可能衝上20％至30％。當AWS、Google、Meta等科技巨頭加速發展自家AI晶片，非輝達陣營的散熱訂單正快速增加。

林育申攤開ASIC客戶出貨時間表，首家美系雲端客戶預計12月大量出貨，第2家在2027年第一季接棒，接著還有新專案量產。雙鴻看好明年ASIC相關營收超越GPU，伺服器業務占整體營收比重也將提高至90％。短短幾個月內，原本貢獻有限的ASIC業務，竟躍升為雙鴻的重要成長來源。

奇鋐養工程師大軍 搶量產前攻散熱設計

比林育申早8天，奇鋐已在10日法說會作出相同預測。奇鋐看好大型雲端業者提高自研晶片使用量，積極爭取ASIC散熱訂單，並將觸角伸向Groq等新興AI晶片公司，希望在新產品正式量產前，提早參與客戶的散熱設計。

奇鋐擁有近2,000名工程師，成為爭取客製化晶片訂單的重要籌碼。ASIC是依特定運算需求設計的晶片，各家客戶對功耗、伺服器配置及散熱效率的要求不同，散熱廠必須提前參與研發，配合晶片開發時程調整設計。奇鋐希望憑藉研發人力與既有客戶關係，在雲端巨頭推出下一代晶片時，搶先取得合作機會。

雙鴻則已經看到出貨放量的時間點。林育申談及AWS、Meta等ASIC客戶，其中AWS相關專案最快12月量產，其他客戶明年陸續接棒。2家散熱廠同樣瞄準雲端自研晶片市場，奇鋐積極提前參與客戶研發，雙鴻則準備迎接多波新專案出貨。

AWS、Google、Meta出手 輝達迎自研晶片挑戰

過去AI伺服器市場的焦點大多集中在輝達GPU，如今握有龐大算力需求的雲端巨頭，也在加快自研晶片腳步。AWS發展Trainium系列，Google持續推進TPU，Meta則投入自家AI加速器，希望依照不同運算需求調整晶片效能與成本，降低部分工作對外購GPU的依賴。

這些雲端業者同時也是輝達的重要客戶，一方面持續採購GPU，一方面增加自研晶片部署。隨著AI運算規模擴大，雲端巨頭開始掌握更多晶片平台選擇，也讓輝達面臨來自大型客戶的競爭。

對台灣散熱廠而言，GPU與ASIC都需要處理高功耗晶片產生的大量熱能，尤其液冷技術逐漸成為高階AI伺服器的重要配置。不同晶片平台需要客製化散熱設計，水冷板、分歧管等零組件也因此迎來更多開發機會。奇鋐、雙鴻同步預告ASIC業務超車，正是看好這批雲端巨頭擴大自研晶片的商機。

ASIC生意超車 輝達GPU仍持續成長

不過，ASIC快速崛起，並未讓散熱雙雄放棄輝達GPU生意。林育申指出，雙鴻明年GPU業務仍將成長，只是ASIC從今年幾乎沒有營收貢獻，到明年多家客戶陸續放量，成長速度更快。雙鴻也持續供應輝達下一代Vera Rubin平台相關散熱產品。

奇鋐同樣持續投入GPU平台散熱開發，同時擴大ASIC客戶布局。奇鋐提及，部分水冷產品初期由公司獨家供應，但隨著客戶需求增加，為了確保供貨穩定，可能引進第2家、第3家供應商。即使率先取得客戶認證，未來仍得面對更多競爭者爭取訂單。

雲端巨頭自研晶片的腳步愈快，輝達面對的競爭也愈激烈。奇鋐、雙鴻預估ASIC營收超越GPU，顯示2家公司未來的業務組合正在改變，但輝達GPU仍是重要訂單來源。散熱雙雄相隔8天作出的相同預測，即將迎來實際營收的考驗。