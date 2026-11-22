全球貨櫃航運2026年靠著戰爭、關稅及港口壅塞推升運價，長榮、陽明、萬海獲利同步回升，但隨著2027年新船交付潮來襲，運力供給成長恐超過貨運需求，航商再度面臨供過於求壓力。不過，法人認為，巴拿馬運河通行限制、紅海航線恢復進度及美國回補庫存需求，仍可能成為支撐明年運價的三大力量，也讓貨櫃三雄的獲利前景充滿變數。

回顧2026年航運市場，全球新船持續交付，原本市場擔心運力供過於求，但美伊戰爭、中東航線改道及美國關稅政策帶動搶運潮，反而讓貨櫃運價從第二季起大幅攀升。進入第三季後，巴拿馬運河通行限制、亞洲颱風及歐洲港口壅塞等因素，進一步壓縮市場實際可用運力，使運價在傳統旺季結束後仍維持相對高檔。

然而，這些外在因素並非永久存在，隨著全球造船訂單陸續交付，航商即將面對另一個問題，當新船越造越多，市場需求卻未同步增加，2026年的高運價還能維持多久？

全球運力供給增幅恐達8.8％ 新船交付成最大隱憂

貨櫃航運2027年最大的挑戰，仍是新船持續交付。疫情期間全球航商累積大量獲利，陸續投入新船建造，過去幾年簽訂的訂單逐步進入交付階段，讓全球貨櫃船隊規模持續擴大。

法人表示，根據國際航運研究機構Clarksons預估，2027年全球貨櫃船運力供給年增8.8％，貨運需求僅成長3.5％，兩者相差5.3個百分點；另一家研究機構Drewry則預估，明年運力供給成長8.1％，需求成長5.3％，同樣呈現供給增幅高於需求的情況。

這意味著，即使全球貿易持續成長，新船交付速度仍可能超過實際貨運需求，航商必須透過減班、調整航線、降低航速或汰除老舊船舶等方式控制供給，否則運價將面臨下修壓力。

不過，船舶數量增加，不代表市場實際可使用的運力同步成長。法人分析，近年全球貨櫃船隊規模擴大，但碼頭基礎建設投資相對不足，加上極端氣候、港口作業中斷等因素，船舶等待進港的時間增加，使整體運輸效率受到影響。

以2026年為例，亞洲及歐洲主要港口接連受到颱風、河流水位下降及碼頭壅塞影響，法人估計，全球有效運力損失超過300萬TEU，約占全球貨櫃船運力供給一成。若類似情況延續至2027年，新增船舶帶來的供給壓力，可能被港口壅塞及航道調整抵銷一部分。

巴拿馬運河、紅海與美國補庫存 牽動運價三大變數

除了新船交付，2027年全球貨櫃運價還有三項重要變數，其中之一是巴拿馬運河通行狀況。

法人指出，受到聖嬰現象影響，中美洲降雨可能減少，巴拿馬運河水源供應面臨壓力。根據過去聖嬰年的經驗，乾旱影響可能持續12至14個月，因此預估巴拿馬運河通行限制風險可能延續至2027年上半年，進一步支撐美國東岸航線運價。

巴拿馬運河是亞洲貨物運往美國東岸的重要通道，一旦船舶通行量受到限制，航商可能需要增加等待時間、調整航線，甚至繞行其他航道，不僅拉長運輸週期，也提高船舶調度難度，導致市場可用運力減少。

不過，巴拿馬運河是否持續限航，仍取決於實際降雨、水位及運河管理措施，若明年水位恢復、通行限制解除，原本受到壓縮的有效運力也可能重新釋出。

第二項變數則是紅海航線恢復進度。2024年紅海危機爆發後，不少航商改走非洲好望角，導致航程拉長，同樣貨量需要投入更多船舶。法人估計，當時繞道效應一度增加約9％至10％的運力需求。

若2027年紅海航線全面恢復，船舶周轉效率提高，原本因繞道而被占用的運力將重新釋出，反而可能加重全球運力過剩壓力。不過，法人分析，由於紅海安全風險尚未完全消除，部分航商可能採取去程載貨繞行好望角、回程空櫃經由紅海及蘇伊士運河的方式，兼顧貨物安全與營運效率。

在這種差異化航線安排下，法人推估，重返紅海所減少的運力需求可能約為4％至5％，低於全面恢復航行的情況，因此紅海航線即使逐步恢復，對運價的衝擊仍可能受到限制。

至於第三項支撐力量，則來自美國回補庫存需求。法人表示，受到美國關稅政策變動影響，部分零售商及通路業者可能持續調整庫存，在政策空窗期間增加採購，以降低未來關稅不確定性帶來的衝擊。

若回補庫存需求延續至2027年上半年，將有助於支撐美國線貨量，但若關稅政策趨於穩定，或零售商提前備貨告一段落，原本由搶運潮帶動的需求也可能降溫，使運價再度承受壓力。

歐美長約價格成獲利關鍵 三雄迎接新一輪考驗

相較於短期即期運價波動，2027年歐美航線長期合約價格能否維持高檔，將進一步影響貨櫃航商的全年獲利。

法人指出，2026年10月歐洲線平均運價年增99.7％，美西線及美東線更分別年增290％、267.5％，明顯高於2025年同期。隨著航商陸續洽談2027年新一年度合約，若能以較高價格簽訂長約，即使後續即期運價出現修正，也有機會減緩對獲利的影響。

其中，長榮對歐美航線的布局最為集中，2025年美洲線與歐洲線合計占營收71％，歐美長約價格變化對獲利影響尤其明顯。法人預估，長榮2026年每股盈餘可達48.70元，2027年進一步成長至53.41元，顯示部分法人仍看好明年獲利延續成長。

陽明則持續推動船隊自有化及汰舊換新，希望透過改善船隊結構、提高調度彈性，降低營運成本。法人分析，雖然2027年全球新船交付增加，但國際環保法規趨嚴，可能促使老舊船舶加速退役，部分航商也可能採取減速航行策略，有助於減緩新增運力帶來的壓力。

萬海近年則積極從亞洲區間航線向中遠洋市場擴張，除了維持近洋航線優勢，也持續強化北美西岸、東地中海及南美西岸航線。根據萬海11月13日公布的營運資料，公司預計2027年接收12艘新船，包括1艘8700TEU及11艘1.6萬TEU貨櫃船，持續擴大遠洋運力。

不過，新船交付有助於擴充航線及改善船隊結構，也意味著資本支出及市場競爭壓力提高，萬海能否透過增加貨量、提高船舶使用效率，將新增運力轉化為實際獲利，仍是後續觀察重點。

法人分析，2027年貨櫃航運市場並非沒有供過於求的風險，真正的關鍵在於新增運力與實際可用運力之間的變化。當前支撐運價的塞港、繞道及通行限制，一旦隨著航道恢復正常而逐步消退，即使全球貨量維持成長，也可能難以抵銷新船交付帶來的壓力。

對長榮、陽明、萬海而言，2027年的挑戰不只是全球新船越造越多，而是過去支撐高運價的外在因素還能持續多久。若航商能趁今年運價高檔，提前鎖定明年的歐美長約價格，將有機會降低後續市場波動的衝擊，也讓長約談判結果成為下一輪獲利競爭的關鍵。