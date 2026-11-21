台灣美妝通路競爭越來越激烈，統一集團旗下康是美今年突破600家門市，首度在店數上超越屈臣氏，另一家零售業者寶雅也正悄悄改變布局。寶雅最新法說會揭露，2028年全台門市將達625家，較2025年底增加155家，更值得注意的是，屆時美妝專門店占比將提高至51％，首度超越傳統寶雅門市，過去以生活百貨起家的寶雅，為何開始把展店重心轉向美妝市場？

寶雅的轉型並非突然發生，從美妝保養品比重提高，到發展自有品牌、調整門市型態，公司近年持續強化美妝商品布局，如今隨著展店計畫逐漸明朗，寶雅與康是美、屈臣氏之間的競爭也越來越直接。

美妝店占比將突破5成 寶雅展店策略出現轉變

寶雅目前主要透過POYA及POYA Beauty雙品牌展店，前者提供美妝、生活用品及各類日常商品，後者則聚焦彩妝、保養等美妝品類，並依據商圈特性，發展百貨商場、街邊及社區等不同門市型態。

根據寶雅最新法說資料，2025年底全台共有470家門市，2026年底預計增加至525家，2027年達575家，2028年進一步擴張至625家，長期則朝800家門市目標邁進。

不過，相較於店數增加，更值得注意的是門市結構正在改變。2024年寶雅傳統門市占比達76％，美妝專門店僅24％，2025年美妝店占比提高至34％，今年預計達42％，2028年更將提高至51％，正式超越傳統店型。

依據上述規劃推算，2025年至2028年，寶雅美妝專門店將從約165家增至319家，等於未來三年增加的門市幾乎都來自美妝店型，傳統門市數量則大致維持在300家左右。

這意味著，寶雅未來的成長重心，已經不再只是過去大坪數、商品種類齊全的生活百貨，而是透過更聚焦美妝商品的店型，進入不同商圈，擴大消費市場。

事實上，寶雅今年前三季營運表現，也反映商品結構與經營效率調整的成果，前三季營收213.86億元，年增14.1％，營業利益35.87億元，年增33％，稅後淨利28.73億元，年增31.4％，獲利增幅明顯高於營收；其中，前三季毛利率由去年同期44.4％提高至45.6％，第三季更達46.6％，除了展店擴大營運規模，門市改裝、商品組合優化及費用控制，也成為寶雅提升獲利的重要因素。

康是美600店超車屈臣氏 美妝通路三強各出奇招

寶雅積極發展美妝專門店，背後面對的是競爭越來越激烈的美妝通路市場。

今年5月，統一集團旗下康是美正式突破600家門市，首度在店數上超越屈臣氏。統一集團董事長羅智先當時表示，康是美達成600店里程碑後，展店腳步不會停止，還將準備下一個600店，顯示統一集團持續擴大美妝通路版圖的企圖心。

不過，康是美近年的布局，也不只是增加門市，從過去的傳統藥妝店，逐步走向大店化、藥局化與生活複合店，除了引進美妝保養商品，也強化健康管理、藥師服務及會員經營，並結合統一集團旗下零售通路資源，延伸消費者的購物場景。

另一方面，過去長期占據台灣藥妝通路重要地位的屈臣氏，也持續調整經營模式，屈臣氏先前已將門市區分為目的型美妝、都會型美妝、都會住宅及在地門市等不同類型，依據商圈需求調整商品組合，並透過會員經營、獨家商品及線上線下整合，維持市場競爭力。

相較之下，寶雅的優勢來自原有的生活百貨基礎，傳統寶雅不只販售彩妝、保養品，也涵蓋居家清潔、食品、生活雜貨等商品，能滿足消費者一次購足的需求，如今再透過POYA Beauty提高美妝商品比重，進一步擴大不同商圈的展店機會。

三家業者的策略雖然不同，卻逐漸向彼此的市場靠攏，康是美積極增加生活型商品及健康服務，屈臣氏強化分眾店型，寶雅則從綜合生活百貨向美妝專業化發展，未來除了比拚門市數量，商品差異化及經營效率也將成為競爭關鍵。

寶雅積極發展美妝專門店，背後面對的是競爭越來越激烈的美妝通路市場。（AI生成）

不只靠展店衝營收 寶雅自有品牌占比持續提高

除了門市轉型，寶雅也透過自有品牌建立商品差異化。根據法說資料，自有品牌營收占比從2022年的1.5％，逐年提高至2025年的3.7％，今年前三季進一步達到4.4％。

寶雅目前已發展多個自有品牌，商品涵蓋美妝保養、個人清潔、生活用品及居家商品等領域，相較於單純販售其他品牌商品，自有品牌有機會提高商品獨特性，降低與其他通路直接比價的壓力，也有助於強化消費者對寶雅的品牌認同。

不過，寶雅在法說會上也強調，自有品牌開發涉及商品品質管理、消費者接受度及市場反應，因此仍會採取較穩健的方式，逐步測試不同品類，再依銷售表現調整開發方向。

從營運數字來看，寶雅近年確實展現獲利能力提升的趨勢，2022年全年毛利率為43.2％，2025年提高至45.2％，今年前三季進一步達到45.6％，但公司並未單獨揭露美妝專門店與傳統門市的獲利差異，現階段仍難直接判斷新店型對整體毛利率的貢獻程度。

對寶雅而言，未來三年不只是新增155家門市，更重要的是讓美妝專門店成為主要店型後，能否延續目前的獲利成長動能。當康是美、屈臣氏持續擴張與調整店型，寶雅從生活百貨走向美妝專業化，也讓台灣美妝通路市場的競爭進入新階段。