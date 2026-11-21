零售業展店拚規模，但門市越開越多，人力成本也跟著增加。正積極擴張的寶雅，計畫2028年將全台門市增加至625家，比2025年底多出155家，面對基本工資持續調漲，寶雅也加快門市數位化腳步，除了投入逾4億元採購電子標籤，今年底自助結帳設備更預計增加至150台，較去年成長3倍，希望透過科技減少重複性工作。

寶雅今年前三季營收213.86億元，年增14.1％，營業利益35.87億元，年增33％，獲利成長速度明顯高於營收，除了商品組合優化、毛利率提高，營業費用控制也發揮作用。隨著門市規模持續擴大，寶雅如何在展店的同時控制營運成本，成為下一階段的經營重點。

自助結帳設備增至150台 電子標籤取代人工換價

根據寶雅最新法說資料，截至今年10月，全台已有498家門市，2026年底預計達525家，2027年增加至575家，2028年進一步擴張至625家，長期則朝800家目標邁進。隨著門市持續增加，商品補貨、價格調整、收銀結帳及顧客服務等工作，也對第一線人力形成更大需求。

為了改善門市作業效率，寶雅近年加速導入自助結帳設備。公司透露，2025年已導入50台，今年底預計累計達150台，未來將依據門市空間、消費者使用習慣及設備供應狀況，逐步擴大導入範圍。

對消費者而言，自助結帳提供更多付款選擇，也有助於分散尖峰時段的排隊人潮；對門市而言，則可減少員工長時間投入收銀工作，將人力轉向商品整理、補貨及顧客服務等其他工作。

除了自助結帳，寶雅也大舉投入電子貨架標籤，公司今年9月公告，斥資約4.16億元採購約210萬片智慧電子標籤，規劃逐步導入全台門市，這項投資也反映寶雅正加快門市作業數位化的腳步。

傳統零售門市遇到促銷活動、商品調價或檔期更換時，員工必須逐一替換紙本標價牌，不僅耗費時間，也可能因人工疏失出現價格錯誤，電子標籤則能透過後台系統更新商品價格，減少重複性作業，也有助於統一門市管理流程。

寶雅表示，目前新展店及改裝門市已全面導入電子標籤，除了降低人工更換標籤的負擔，也希望藉此簡化教育訓練及標準作業流程，讓員工把更多時間投入顧客服務。

基本工資突破3萬元 寶雅反而提高正職比例

寶雅加快數位轉型，背後還有人力成本持續上升的壓力。根據勞動部公告，2027年起最低工資月薪將從29,500元提高至30,900元，調幅約4.75％，時薪則從196元提高至205元。對需要大量第一線人員的零售通路而言，基本工資調漲不僅直接增加部分員工的薪資支出，也可能進一步影響整體人事成本結構。

截至今年10月，寶雅員工人數達5,179人，未來隨著門市數量持續增加，人力需求與薪資成本也將成為經營管理的重要課題。對此，寶雅在法說會上表示，最低工資調漲確實會增加部分人事成本，但公司在編列年度預算及營運預估時，已將基本調幅納入考量，並透過規模經濟及營運效率提升，降低成本增加帶來的壓力。

值得注意的是，寶雅並未單純透過減少人力控制成本，反而持續調整員工結構，提高正職人員比例，並優化職務配置，希望降低人員流動率，以及重新招募、教育訓練等衍生的隱性成本。

對實體零售業而言，人員流動率過高，不僅增加招募及訓練成本，也可能影響商品管理、門市服務與日常營運，寶雅一方面增加正職比例、維持人力穩定，另一方面透過自助結帳與電子標籤減少例行工作，試圖讓既有人力發揮更高效率。

從財報來看，寶雅今年前三季營業費用率由去年同期30％降至28.8％，營業利益率則從14.4％提高至16.8％，顯示公司在擴大營收規模的同時，費用控制也有所改善。不過，由於自助結帳及電子標籤仍處於擴大導入階段，公司尚未揭露兩項設備實際節省的人力成本，現階段仍難單獨量化其對獲利的貢獻。

寶雅將自助結帳設備增至150台，用電子標籤取代人工換價。（AI生成）

每年資本支出12億元 物流、電商同步升級

除了門市數位化，寶雅也持續強化後勤物流及電商布局，希望支撐未來更龐大的門市網絡。

目前寶雅在台灣設有三座物流中心，分別位於桃園、彰化及高雄，支援北、中、南各區門市配送需求。公司表示，現階段將優先提升既有倉儲與配送效率，未來再依據展店布局及區域物流需求，評估衛星倉等不同物流配置方式。

隨著門市持續增加，物流管理的重要性也逐漸提高，對零售通路而言，商品種類越多、門市分布越廣，補貨及配送的複雜度也隨之提高，若無法有效管理庫存與配送流程，不僅增加營運成本，也可能影響門市商品供應。

另一方面，寶雅也持續推動線上線下整合。根據法說資料，2022年電商營收占整體營收比重僅0.3％，2025年提高至2.2％，今年前三季進一步達到2.6％，雖然占比仍不高，但已逐漸成為實體通路之外的銷售管道。

寶雅表示，電商主要鎖定日常消費及重複購買需求較高的消耗品，實體門市則提供商品展示、試用及即時購買等服務，未來將透過會員及銷售數據分析消費者需求，讓線上與實體門市互相導流，而非各自獨立發展。

為了支應展店及營運升級，寶雅預估2026年資本支出約12億元，2027年也將維持相近水準，主要用於新門市展店及既有門市改裝，實際投資金額則依年度計畫調整。

從自助結帳、電子標籤到物流與電商，寶雅正試圖透過科技提高整體營運效率。隨著門市規模朝625家邁進，未來競爭的關鍵不只是誰開的店更多，而是如何在薪資與營運成本持續增加的環境下，讓每一家門市創造更好的經營效益。對積極擴張的寶雅而言，這也是展店之外，另一場必須面對的考驗。