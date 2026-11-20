曾被質疑「棄電保油」的光陽董事長柯俊斌，19日親自與日本豐田通商簽下電動機車代理合約！光陽宣布，攜手這家日本大型商社搶攻餐飲外送市場，首波推出i-One Air、Agility EV 2款電動機車，預計2027年正式在日本上路。去年柯俊斌接掌光陽時，外界還擔心他會縮減電動車業務，如今卻由他帶領光陽跨海爭取日本外送生意。

19日，豐田通商移動事業本部營運長大塚慎一郎率領高層團隊來到高雄光陽總部，與柯俊斌完成簽約。這份合約背後，豐田通商已花3年多評估日本電動二輪車市場，原先研究換電系統，最後轉向充電式商用電動機車。過去一年多，日方與光陽密集磋商，也接觸日本潛在合作業者，最終選定2款光陽電動機車，準備切入餐廳周邊短距離、高頻率的外送需求。

遭疑棄電保油 柯俊斌早看上外送生意

柯俊斌對電動車的態度，曾是光陽經營權變動的焦點。2025年4月，他接掌董事長，原董事長柯勝峯轉任執行董事。柯勝峯過去積極推動Ionex電動機車及換電系統，柯俊斌卻認為，光陽多年來將資源分散在燃油車與電動車，拖累燃油車新品競爭力，也未能讓電動車突圍。

外界因此擔心，光陽換帥後可能放慢電動車發展。柯俊斌當時強調，光陽仍會發展電動機車，但必須調整投資步調，優先強化燃油車競爭力，同時檢討換電站經營效益。

到了今年2月，柯俊斌對電動車的盤算更加清楚。他直指，電池成本與換電站建置費用仍是發展障礙，光陽不急著擴大投入，卻看好企業用車市場，「有機會的市場應該是B2B，像是送快遞、送Pizza的專車，回到定點充電的模式就適用。」柯俊斌說。

9個月後，光陽便與豐田通商簽下日本代理合約，第一波瞄準餐飲外送。柯俊斌當初看好的企業用車，如今有了跨國合作夥伴。

日商評估3年轉向充電 光陽2款車攻外送

豐田通商原先研究換電系統，經過3年多市場驗證及商業模式分析，決定將日本電動二輪車策略轉向充電式商用車，優先鎖定餐飲外送等企業客戶。

光陽這次提供2款車，分別對應不同配送需求。i-One Air採單顆電池設計，車身輕巧，適合餐廳附近短程、高頻率配送；Agility EV則針對商用物流載重需求設計，提供需要載貨的業者另一種選擇。

這項合作也與光陽過去積極推動換電站的策略形成對照。柯俊斌今年2月曾指出，換電系統建置成本高，還要負擔後端軟體及雲端管理費用。如今豐田通商選擇充電式車款，正好切入他看好的定點充電商用市場。

豐田通商旗下移動事業涵蓋車輛銷售、租賃及相關服務，擁有日本當地市場與商業合作網絡。對光陽而言，透過這家大型商社代理，有機會直接接觸日本餐飲外送及物流企業客戶，拓展台灣以外的電動機車生意。

2027年日本上路 首批外送訂單待揭曉

雙方簽約後，還須依照日本法規及企業客戶的實際需求，調整車輛式樣與規格，預計2027年正式投入日本市場營運。

豐田通商經過3年多市場評估，終於與光陽完成代理合作；柯俊斌先前看好的商用電動機車市場，也有了具體進展。接下來，2款車何時完成日本規格調整、首批外送業者將採購多少輛，將是光陽這場日本電動車布局的下一個關鍵節點。