19年前帶著2,000萬元創業，打進台積電供應鏈，如今又與德國百年氣體巨頭合資！銳澤創辦人周谷樺昨（19日）與德國工業氣體大廠Messer簽署合資協議，成立「梅塞爾銳澤電子材料」，搶攻半導體電子級特殊氣體市場。這家從不到10人起家的台灣工程商，靠著替晶圓廠建置氣體供應系統，逐步打進台積電、美光及力積電供應鏈，如今準備從工程跨入材料生意。

這場合作背後，還有一段人事轉折。周谷樺今年元月才卸下總經理職務，轉任創新事業群營運長，將日常營運交給在公司服務14年的曾建程，自己專攻海外新事業、氣體材料銷售及新設備開發。10個月後，他親自與Messer電子產品事業部全球產品管理副總裁黃富聲簽約，雙方合作還有半導體客戶牽線，Messer看中銳澤在台灣晶圓廠累積的工程經驗與客戶服務能力，銳澤則希望藉德商的全球氣體供應網絡，打開新市場。

不到10人創業 5年打進台積電

銳澤2007年在林口華亞科技園區成立，初始資本額2,000萬元，從特殊氣體供應系統工程起家。這門生意一般消費者很少接觸，卻是晶圓廠不可缺少的一環。半導體製造需要大量高純度氣體，從廠內供應系統到製程設備，都必須透過符合安全與潔淨規範的管線輸送，承接這類工程正是銳澤。

創業5年後，銳澤在2012年取得台積電氣體主系統工程訂單，2014年再成為台積電氣體二次配合格供應商。所謂二次配，就是將氣體從廠內供應系統接到製程機台。憑藉這項專業，銳澤陸續取得美光、力積電等半導體大廠訂單，從晶圓代工跨進記憶體供應鏈。

朋億入股撐腰 營收衝破25億元

2021年，銳澤迎來重要轉折。高科技製程供應系統業者朋億注資，讓銳澤加入聖暉集團，與集團旗下廠務工程、製程供應系統業務形成分工。銳澤也從台灣氣體工程市場，逐步跟著半導體客戶向海外擴張。

2023年，銳澤在竹南設立設備製造工廠，年營收突破20億元，隔年再赴日設廠。2025年營收達25.6億元、稅後淨利3億元，與創業初期不到10人的規模相比，已成爲一方之霸的半導體工程公司。

海外擴張卻也帶來獲利壓力。銳澤2026年前三季營收22.69億元，年增27.62％，歸屬母公司淨利1.93億元，反而年減17.78％。銳澤為承接美國半導體建廠工程，提前擴編當地人力與營運團隊，相關成本先行增加，導致營收成長未能同步反映在獲利上。

從賣工程跨到賣氣體 德商帶來新生意

Messer創立於1898年，業務遍及全球約30國，擁有工業氣體、電子級特殊氣體製造及供應能力。黃富聲指出，雙方合作將結合Messer的全球供應鏈與銳澤熟悉台灣半導體客戶工安規範、在地服務的優勢，協助晶圓廠取得穩定的高純度氣體供應。

這也讓銳澤有機會把生意從建廠工程延伸到材料供應。過去晶圓廠擴建時，銳澤承接氣體系統工程及後續維護；如今透過合資公司，準備進一步參與晶圓廠持續採購的特殊氣體材料市場。對聖暉集團而言，這項合作也能補足既有廠務工程業務中的氣體材料供應環節，並借助Messer的海外據點服務國際客戶。

新成立的梅塞爾銳澤電子材料將由Messer主導營運，初期先在台灣銷售電子級特殊氣體，接著規劃建立在地分裝能力，長期再朝在地生產發展，並評估拓展美國、新加坡及馬來西亞市場。目前合資公司已接洽台灣半導體客戶，訂單仍在洽談。周谷樺轉攻新事業10個月後，已為銳澤打開材料市場的大門，接下來就看首批特殊氣體訂單何時到手。