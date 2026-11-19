Claude開發商Anthropic於當地時間18日宣布，首次公開募股（IPO）以每股83美元定價，高於原先預期區間，擴大發行約9.8億股，募資金額達813億美元，完全稀釋後估值約1.5兆美元，預計19日正式在那斯達克掛牌交易。這場IPO不僅刷新AI產業募資紀錄，也有望讓數千名前任及現任員工身價暴漲，複製今年SpaceX上市後掀起的矽谷造富效應。

Anthropic募資813億美元 IPO規模直追SpaceX

據《CNBC》報導，Anthropic此次IPO原先規劃發行8.25億股，上週公布的預期價格區間為每股70至78美元，最

終不僅調高至83美元，也擴大發行規模至約9.8億股，總募資金額達813億美元，股票代號為「ANT」。



若與馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX相比，Anthropic此次募資已超越SpaceX最初募得的750億美元，不過仍低於SpaceX後續計入承銷商超額配售後的857億美元總額。SpaceX於今年6月創下史上大型IPO紀錄，Anthropic則以AI產業代表之姿緊追在後。

Anthropic由執行長阿莫迪（Dario Amodei）與其他研究人員於2021年共同創立，主要產品為Claude系列AI模型，近年受惠於AI程式開發工具Claude Code快速普及，企業市場需求大幅成長。截至今年9月底止的9個月，公司營收達332.4億美元，年增約1200%；截至10月底，年化營收運行率更達810億美元。

SpaceX上市掀造富潮 馬斯克戰友抱走810億美元

此外，值得觀察的是，SpaceX今年6月上市後，除了讓創辦人馬斯克的財富進一步攀升，員工及早期投資人也成為這場資本盛宴的受益者。根據《金融時報》報導，馬斯克更因此晉升全球首位兆元富豪，追隨他長達20年的核心戰友，身價也累積高達810億美元。

此外，藍籌創投及承銷投行同樣從SpaceX上市中獲得可觀收益，數千名員工也因早期持有公司股權而一夕暴富。

SpaceX今年6月上市後，掀造富潮。（圖／AI生成）

Anthropic IPO造富 2800員工身價破百萬

如今Anthropic上市，也可能再度複製類似的員工造富效應。據《路透》報導，研調機構Sacra估計，以Anthropic約1.35兆美元估值計算，約有2800名前任及現任員工，持有至少100萬美元的已歸屬股票。

Anthropic披露，截至9月30日，員工股票選擇權帳面未實現獲利已達1190億美元，其中約730億美元已通過服務年限歸屬、可立即行使。尤其公司成立初期加入的員工，即使當時只是行政或基層職位，也可能因持有低價股票選擇權而累積可觀財富。

此外，Anthropic規定，非創辦人員工可在上市首日最多可出售持股的10%，待2026會計年度財報公布後，還可再出售另外35%。隨著Anthropic正式掛牌，矽谷可能再迎來一波由IPO催生的員工財富潮。