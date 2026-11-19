再生醫療雙法上路近一年，新北市再生醫療公會理事長邱俊榮點出產業陷入法規難題，他認為細胞製備場所查核與臨床試驗認定2大問題，若沿用傳統藥品的保守管理框架，恐壓縮新創生技發展空間，預告準備集結業者意見，向衛福部提出建言。

新北市再生醫療公會成立於今年5月22日，並串聯台北市、新竹縣同業，成員橫跨細胞製造、生技研發及醫療體系。邱俊榮肯定雙法讓再生醫療產業走向法制化，但實際執行仍有不少問題，尤其細胞工廠查核與臨床試驗制度，成為業者關注焦點。

細胞工廠、臨床試驗2痛點 邱俊榮呼籲調整規範

「雙法通過最大意義在於『讓產業法制化』，這是一件好事。」邱俊榮肯定再生醫療走向法制化，但他話鋒一轉，指出業界近一年普遍面臨施行細則與國際接軌的陣痛期。

他特別點名細胞製備場所的查核標準，以及臨床試驗放寬條件的認定。邱俊榮擔心，如果完全套用傳統藥品極度保守的管理框架，可能讓新創生技公司錯失發展機會。

事實上，邱俊榮的身分大有來頭，曾任前國發會副主委，也是樂迦董事長，長年率領樂迦專注細胞治療委託開發與製造（CDMO），替生技公司開發製程及生產細胞治療產品，旗下汐止細胞先導工廠已通過衛福部食藥署PIC/S GMP查核，並規劃在竹北科學園區興建符合製藥標準的智慧細胞數位工廠。

對細胞製造業者而言，工廠查核標準牽動製程設計、設備配置及品質管理要求；臨床試驗制度則影響研發成果進入人體試驗的程序。邱俊榮希望把今年赴日交流取得的國際製造規範經驗帶回台灣，並彙整會員實際遇到的問題，向衛福部提出調整建議。

幹細胞、外泌體療程亂象 公會要訂自律規範

要求法規兼顧產業發展的同時，邱俊榮也把焦點放到醫美市場。他指出，部分診所及生技公司以幹細胞、外泌體療程招攬消費者，相關宣傳甚至衍生消費糾紛，讓再生醫療產業面臨信任問題。

「建立產業標準，讓良幣驅逐劣幣。」邱俊榮強調，真正的再生醫療必須具備高規格無菌製造及數位化品質管理，不能依賴誇大療效的行銷話術。新北市再生醫療公會將推動產業自律規範，協助具研發及製造能力的業者建立公信力，也讓民眾取得更透明的醫療資訊。

新北市再生醫療公會成員包括基龍米克斯總經理江俊奇、敏盛醫療體系執行長楊弘仁、博惠生技副董事長黃文振等人，涵蓋細胞製造、檢測及醫療服務，疾呼從製造端建立產業品質標準。

除了處理國內法規問題，邱俊榮也帶領業者尋找海外合作機會。今年10月，新北市再生醫療公會集結樂迦、三顧、基龍米克斯、正揚生醫、國璽幹細胞及永昕生醫等企業參加日本橫濱BioJapan生技展，並與美商查爾斯河實驗室高階主管及川崎重工、Sony等企業交流。

邱俊榮認為，日本擁有臨床研究優勢，台灣則具備精密製造與自動化能力，雙方具有合作空間。接下來，新北市再生醫療公會將彙整細胞製備場所查核、臨床試驗認定等實務問題，持續向衛福部提出建言，爭取調整相關規範。