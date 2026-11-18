台積電共同營運長米玉傑、南亞科總經理李培瑛18日雙雙現身苗栗竹南，為美國半導體設備巨頭科林研發（Lam Research）台灣技術中心動土站台，這座預計2028年啟用的研發基地，將讓科林在台實驗室空間一口氣暴增900％。

米玉傑這次並非獨自出席，台積電研究發展／先進設備暨模組發展副總經理章勳明也現身會場，由科林執行副總裁暨營運長Sesha Varadarajan及全球客戶營運資深副總裁Neil Fernandes在現場向台積電高層解說。

米玉傑談下一代晶片 台積電要設備商提前進場

米玉傑指出，AI對運算能力與效率提出更高要求，半導體產業必須同步推進先進製程、新世代電晶體架構、先進封裝及3D系統整合。尤其晶片結構日益複雜，晶圓製造商、設備材料商及設計夥伴必須更早合作，才能加快新技術開發。

台積電與科林合作數十年，雙方在蝕刻、沉積、量產支援及綠色製造等領域建立長期合作關係。蝕刻負責精準移除晶片上的材料，沉積用來形成所需薄膜，都是製造先進晶片的重要步驟。米玉傑期待新中心讓雙方工程團隊更早投入研發與實驗，加快下一代製程開發。

科林布局多年 竹南蓋下一代晶片研發基地

科林營運長Varadarajan透露，數年前便決定將研發中心設在主要客戶附近，讓工程師直接參與客戶面臨的技術挑戰。科林過去以台灣既有的小規模研發據點驗證合作模式，如今決定擴大規模，把更多研發、測試與驗證工作放到台灣。

竹南新中心設施空間超過4萬平方公尺，預計2028年啟用，將新增先進沉積、蝕刻、濕式清洗及先進封裝等研發能力。這項投資也是科林未來5年投入逾30億美元擴大全球研發網絡的一環，將與美國及其他地區實驗室共同開發下一代技術。

南亞科總經理李培瑛同樣出席典禮。科林的設備技術橫跨邏輯晶片與記憶體，南亞科正推進新廠建設，第一期規劃2028年投產。從台積電的先進邏輯製程到南亞科的記憶體升級，2大晶片製造領域都需要更精密的沉積與蝕刻設備。

科林1992年進入台灣，目前已有超過20個據點，竹南新中心預計新增數百個工作機會，進一步擴大在台研發布局。Varadarajan表示，未來與台積電、南亞科及其他台灣主要客戶共同開發的下一代技術，都將直接在竹南進行。