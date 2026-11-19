台灣汽車市場正迎來電動化轉型，老牌車廠裕隆汽車也開始改變經營模式。過去以國產車製造為主的裕隆，如今積極擴大多品牌代工，除了推進Cavira量產交付，更完成三菱ASX電動車外銷澳洲、紐西蘭，同時將事業觸角延伸至動力電池、工商業儲能及海外電動車服務，裕隆前三季營收雖然年減2％，營業利益卻逆勢成長11％，顯示集團持續改善營運效率，但新事業能否成為下一階段的獲利支柱，仍是轉型的重要考驗。

裕隆18日舉行法人說明會，公布今年前三季合併營收526.49億元，較去年同期538.36億元減少2％，營業利益則由45.27億元增加至50.29億元，年增11％；不過，受到轉投資收益下滑影響，稅前淨利由43.15億元降至40.63億元，每股盈餘也從去年同期0.77元降至0.72元，呈現營業利益改善、最終獲利卻未同步成長的情況。

從國內代工走向海外 裕隆搶攻多品牌造車商機

過去裕隆的汽車製造業務，主要圍繞國內市場與既有合作品牌，如今則逐步擴大多品牌整車代工，並嘗試由國內製造跨入海外市場。

根據裕隆法說資料，今年第三季汽車製造業務有兩項重要進展，一是推進Cavira量產交付，擴大多品牌整車代工實績；另一項則是完成三菱ASX電動車外銷澳洲、紐西蘭，為整車外銷市場開啟新布局。

三菱ASX是裕隆與鴻華先進相關合作的重要成果，透過裕隆既有的整車製造能力，承接電動車生產與外銷需求。相較過去以國內市場為主要銷售對象，這次整車出口紐澳，意味著裕隆的製造業務開始朝海外市場延伸。

對裕隆而言，多品牌代工的意義，不只是增加生產車款，更在於降低製造業務對單一品牌與台灣內需市場的依賴，尤其國內汽車市場規模有限，車廠若要維持生產規模及產線效率，除了既有國產車業務，爭取其他品牌合作及海外訂單，也成為重要的發展方向。

不過，整車代工並非只要有新車加入，就能立即帶動大幅成長，對製造廠而言，訂單規模、生產效率與產能利用率，才是影響獲利的重要因素。裕隆目前已完成新車量產及外銷出貨，後續能否持續擴大訂單，將是觀察轉型成果的關鍵。

不只製造汽車 動力電池、儲能同步擴張

除了整車代工，裕隆也開始將既有汽車製造能力延伸至能源相關產業，從生產汽車進一步跨入動力電池與儲能應用。

裕隆在法說會中指出，今年第三季持續擴大工商業儲能應用，除了延伸既有合作關係，也積極拓展新案源；動力電池方面，則持續擴大製造規模，深化與電動商用車業者的供應合作。

值得注意的是，裕隆已完成廠區儲能示範測試，並強化儲能設備銷售與工程建置的整合能力，顯示能源事業不再侷限於單一產品製造，而是嘗試向設備供應、系統建置及相關服務延伸。

這樣的布局，也反映傳統汽車製造業面對電動化趨勢時，正在尋找新的經營方向。過去燃油車產業主要圍繞引擎、變速箱及整車組裝，隨著電動車發展，動力電池、能源管理及充儲電相關需求逐漸增加，讓車廠有機會跨入原本不屬於傳統汽車製造的市場。

不過，與已經具備成熟營運規模的汽車相關業務相比，裕隆目前尚未在這次法說中單獨揭露電池及儲能事業的營收與獲利貢獻。從現階段發展來看，能源事業已由布局逐步走向實際應用，但距離成為集團主要獲利來源，仍需要更大的業務規模支撐。

從台灣走向菲律賓 售後服務也成新布局

裕隆尋找新業務機會的方向，也不只限於製造端。根據法說資料，今年第三季裕隆持續整合花東地區經銷資源，並推進多品牌保修加盟合作，希望擴大既有銷售及售後服務網絡的應用範圍。

海外市場方面，裕隆已啟動菲律賓電動計程車保修合作，拓展當地電動車服務業務，同時推進菲律賓光儲示範建置，為後續能源服務建立基礎。

相較整車出口，海外售後服務與能源應用屬於另一種經營模式。汽車製造業務主要仰賴新車訂單，售後服務則可隨著車輛使用時間延長，持續產生保修及零件需求；若能結合電動車及能源相關設備，也有機會擴大原有服務範圍。

裕隆將整車製造、能源事業與通路服務同步推進，反映集團正在嘗試建立不同於過去的業務組合。然而，這些新布局仍處於不同發展階段，能否由示範合作擴大為穩定營運，仍取決於後續市場需求與實際訂單。

回到財務表現，裕隆前三季透過成本與費用控管，使營業利益年增11％，但轉投資收益下滑，仍讓稅前淨利與每股盈餘較去年同期減少。另一方面，合併營業活動現金流入由去年同期141.70億元降至13.68億元，公司說明主要受到融資業務子公司去年同期應收款項回收較高的比較基期影響。

對裕隆而言，這次法說呈現的轉型方向已逐漸清晰，從多品牌整車代工、電動車外銷，到電池、儲能及海外服務，正逐步降低對傳統國產車市場的依賴。只是，完成量產出貨與新業務布局，仍是轉型的起點，接下來如何擴大訂單、提高營運效率，並將新事業轉化為實際獲利，才是老牌車廠能否成功走出新路的關鍵。