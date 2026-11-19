台灣車市逐漸回溫，日產汽車在台灣的銷售卻不見起色。裕日車今年前三季NISSAN與INFINITI合計銷售8,991輛，年減5.6％，與整體車市成長4％形成反差，前三季稅後淨損更擴大至15.85億元，每股虧損5.28元。面對國內銷量下滑、中國轉投資失利的雙重壓力，裕日車總經理姚政祥坦言，既有車款上市多年，即使進口零件及原物料成本上漲，也很難調高售價，明年除了仰賴新車刺激銷售，還要持續降低固定費用。

裕日車18日舉行法人說明會，公布前三季營收103.50億元，較去年同期117.33億元減少約11.8％，營業淨損5.55億元，較去年同期4.51億元進一步擴大。更沉重的壓力來自業外，去年前三季尚有4.04億元收益，今年卻轉為損失14.39億元，使稅後虧損從去年同期0.72億元，擴大至15.85億元，顯示裕日車不只在台灣市場面臨銷售困境，過去仰賴的中國轉投資也難以提供獲利支撐。

車市成長卻逆勢衰退 老車款難漲價成壓力

根據資料，台灣今年前三季新車領牌數達30.7萬輛，年增4％，其中純電車年增47％、油電混合車年增24％，燃油車則年減12％，反映消費者購車需求正逐漸轉向電動化與油電車款。然而，裕日車不但未能搭上這波成長，銷量反而下滑5.6％，凸顯產品布局與市場需求之間的落差。

裕日車指出，去年仍有銷售的KICKS e-POWER因停售，造成約1,033輛銷售缺口，雖然今年透過KICKS Sakura特仕車刺激買氣，帶動KICKS前三季銷量達3,862輛，年增32％，增加929輛，仍無法完全彌補停產車款的影響；另一方面，X-TRAIL所處的C-SUV市場競爭激烈，包括TOYOTA RAV4、HONDA CR-V等車款陸續更新，也讓裕日車面臨更大的銷售壓力。

比起銷量下滑，成本增加卻無法反映在售價上，更讓裕日車經營陷入兩難。姚政祥在法說會問答中指出，新台幣貶值與原物料價格上漲，推升進口車輛及零件成本，正常情況下，車廠應透過調整售價維持利潤，但目前旗下部分車型已上市多年，消費者對漲價的接受度有限，實際上很難將增加的成本轉嫁出去。

姚政祥表示，車廠通常在推出新車時，才比較有調整售價的空間，舊車款若貿然漲價，反而可能影響銷售。為了改善獲利，裕日車除了設法提高銷量，也必須持續降低費用，今年已經削減約1至2億元成本，明年還會進一步檢討固定費用，包括人事成本，希望藉此改善經營體質。

中國市場優勢不再 東風日產銷量大減43％

除了國內市場銷售不振，中國轉投資表現更成為裕日車今年獲利惡化的關鍵。裕日車前三季業外收支由去年同期獲利4.04億元，轉為損失14.39億元，兩期相差18.43億元，主要受到中國自主品牌崛起、東風日產銷量下滑，導致中國轉投資收益減少。

根據法說資料，東風日產今年前三季銷售25.4萬輛，較去年同期41.8萬輛減少16.4萬輛，到了前10月，累計銷量約27萬輛，較去年同期47.9萬輛大減43.7％，顯示在中國市場的衰退幅度相當明顯。

姚政祥指出，中國汽車市場的競爭結構已經出現明顯轉變。大約七、八年前，中國市場仍由日系、歐系等合資品牌占據約七成銷量，自主品牌僅占三成，如今情況完全反轉，自主品牌已取得約七成市場，合資品牌則退居三成，讓傳統合資車廠面臨越來越艱困的經營環境。

為了扭轉局勢，東風日產持續推進新能源車布局，並計畫從今年第四季開始拓展中東、拉丁美洲及東協市場，初步設定海外年銷售10萬輛目標。不過，中國自主品牌已掌握多數市場，加上新能源車競爭激烈，東風日產即使加快新車推出速度，短期內仍面臨不小挑戰。

新車接力上市 明年銷量目標仍維持1.25萬輛

面對國內外雙重壓力，裕日車將新車上市視為改善營運的重要機會。公司預計12月28日正式發表第三代QASHQAI e-POWER，目前已累積約200張訂單，明年另有INFINITI新車規劃，希望透過產品更新，逐步補強目前車款競爭力不足的問題。

不過，即使有新車加入，裕日車對明年銷售仍採取相對保守的態度。姚政祥指出，今年NISSAN與INFINITI合計銷售目標約1.25萬輛，明年預估仍維持相同水準，主因國產車仍是銷量主力，但後續產品規劃尚在與日產原廠討論。

至於即將上市的QASHQAI，裕日車預估年銷量接近1,000輛，由於採歐洲整車進口，現階段並無國產化計畫。姚政祥坦言，以目前預估銷售規模來看，尚不足以支撐國產化所需投資，難以達到經濟效益。

從台灣市場競爭加劇、既有車款缺乏漲價空間，到中國自主品牌快速崛起，裕日車正面臨產品更新與市場結構改變的雙重挑戰。雖然公司已透過推出特仕車、新車上市及費用控管尋求改善，但明年銷量目標仍與今年持平，加上中國轉投資尚未擺脫低迷，能否靠新車帶動銷售、讓本業重新轉虧為盈，將是裕日車接下來最大的考驗。