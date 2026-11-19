輝達（NVIDIA）全力衝刺AI，連電競玩家熟悉的顯卡晶片都被排擠！全球板卡大廠微星總經理黃金請透露，消費性顯卡晶片供給預估至少縮減2成，缺貨恐一路延續至2027年第一季。面對顯卡供應吃緊，微星決定改變打法，不再積極搶市占率，轉而提高產品平均售價、主攻高階市場，把獲利擺在出貨量之前。

黃金請指出，輝達將更多資源投入AI晶片，壓縮消費性顯卡供應，市場呈現「量減價增」。晶片拿得少，微星卻有機會賣得更貴，因為供不應求讓價格競爭趨緩，高階玩家仍有一定購買力。黃金請因此調整經營策略，維持既有市場規模，將重心轉向提高每件產品的獲利。

不搶市占反而賺更多 毛利率衝17.04%

微星最新財報已展現獲利改善成果，2026年第三季營收569.46億元，毛利率17.04%，較去年同期增加5.78個百分點；單季稅後淨利40.33億元，每股盈餘（EPS）4.78元，前三季累計EPS賺超過一個股本達12.37元。

這波獲利成長，先前建立的庫存成為重要助力。黃金請指出，微星部分庫存是在市場價格上漲前取得，隨著產品售價調高，帶來更好的毛利空間；加上部分缺貨產品具有溢價能力、新產品毛利率較佳，讓公司前三季獲利表現符合原先設定的目標。

這也讓黃金請有底氣調整板卡市場的競爭方式。過去業者積極爭取出貨量與市占率，如今輝達優先供應AI晶片，消費性顯卡貨源受到限制，微星選擇守住一定市場規模，透過產品組合與售價改善獲利。

記憶體漲價再添壓力 明年PC買氣恐降溫

不過，顯卡供應吃緊之外，PC市場還有另一道難題。記憶體價格上漲推高整機成本，市場預期終端產品售價跟著提高，消費者換機意願恐受到壓抑。

黃金請預期，2027年上半年PC相關產品出貨量將面臨縮減壓力，實際減幅仍待觀察。對微星而言，顯卡晶片供應不足限制出貨，產品漲價又可能讓消費者延後購買，明年市場將同時面臨供給與需求兩端的考驗。

微星打算繼續提高產品平均售價，並靠其他業務成長支撐整體營收。至於2027年下半年PC買氣能否回升？黃金請認為，目前還難以下判斷，恐怕要等到明年第二、第三季才會更加明朗。