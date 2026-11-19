「我們在業界有沒有看到比他強的？應該沒有。」與黃仁勳合作超過30年的微星總經理黃金請，談起這位輝達（NVIDIA）創辦人辭去執行長職務，18日公開表達不捨。他直言，黃仁勳離開領導崗位是整個科技業的重大損失，盼望老戰友重返輝達，更擔心未來10年、20年的產業發展受衝擊。

這段交情始於輝達創業初期，當年黃仁勳曾親自拜訪微星，雙方一路合作至今。黃金請形容，黃仁勳個性鮮明，是十足的工作狂，長年對微星的支持更是「沒話說」。如今老戰友離開執行長職位，黃金請感觸格外深刻，他認為業界很難再找到同樣具備工作能力與投入程度的領導者。

30年老戰友盼回任 卻不擔心台灣供應鏈

對於黃仁勳能否重返輝達執行長職位，黃金請坦言，站在個人立場，當然希望他回任，但這涉及黃仁勳自己的事情，不便代為評論，也無法預測後續發展。

然而，當話題轉到黃仁勳離職是否衝擊台灣AI供應鏈，黃金請卻給出截然不同的答案：「我覺得不會。」

黃金請反問：「有多少國家想要從台灣搬出去？哪一個國家成功？」他認為，台灣從晶片設計、製造到系統整合，經過多年累積，形成高度複雜且緊密的產業體系。即使其他國家積極爭取供應鏈移轉，也難以在短時間內複製台灣的產業分工與製造能力。

微星長年深耕主機板、顯示卡及電競電腦，與輝達等晶片大廠密切合作。黃金請對台灣供應鏈的信心，來自這套產業體系長期建立的上下游合作關係。他認為，黃仁勳離開輝達領導崗位，短期內不至於動搖台灣在全球AI供應鏈的地位。

眼前不怕衝擊 黃金請憂未來20年

但把時間拉長到10年、20年，黃金請的態度明顯不同。

他認為，黃仁勳是一位極為獨特、聰明且投入工作的產業領導者，對科技業的影響力早已超越輝達。從繪圖晶片到AI運算，輝達多年來的技術發展與產業布局，也讓黃仁勳成為全球科技業的重要人物。

對台灣而言，眼前的晶片製造、系統整合與供應鏈合作仍有深厚基礎，但未來科技產業如何發展，仍高度仰賴技術創新與企業領導者的決策。黃金請擔心，失去黃仁勳這樣的人才，長期影響恐怕難以忽視。

當被問到黃仁勳離開後，未來10年、20年的科技產業是否會受到衝擊，黃金請直言：「我覺得會。」至於影響究竟有多大，他坦言目前還無法評估。