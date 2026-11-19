美國擴大AI晶片出口管制，市場憂心微星的東南亞生意卡關，微星總經理黃金請表示，部分銷往東南亞的高階AI產品已暫緩出貨，並透露輝達（NVIDIA）正與美國商務部釐清新規。他評估，最壞情況可能影響約一個月，但東南亞占微星業務比重不高，整體營運衝擊有限。

面對美國出口限制，微星早已建立一套自動攔單機制。黃金請指出，微星將輝達、英特爾（Intel）等原廠列管的零組件，與內部物料清單系統串接，只要訂單涉及受管制零件，又要銷往限制出口的國家，系統就會自動攔下，無法安排出貨。

高階AI晶片列管 訂單先過輝達這一關

這次受影響的產品，包括部分高階專業GPU及AI工作站。黃金請表示，部分高階AI晶片及相關產品原本就受到美國出口管制，以輝達產品為例，業者必須先提交買方資料，經輝達審核同意，才能取得供貨。

美國近期進一步擴大管制範圍，特別針對部分東南亞市場加強限制，使部分交易暫時停下腳步。黃金請透露，輝達正與美國商務部溝通，相關律師也在釐清適用規定，待規範確認後，才能決定受影響訂單的後續安排。

微星內部則設有專責法遵部門，追蹤受管制晶片的流向與出口目的地。從零件管理到接單出貨，相關限制都納入系統檢查，避免產品流向受限制市場。

東南亞占比不高 黃金請估最壞影響一個月

儘管部分東南亞高階AI產品出貨受阻，黃金請對整體營運仍有信心。他指出，微星市場遍及美國、歐洲、日本、韓國及台灣，東南亞只占業務的一小部分，即使部分訂單暫緩，也不至於對整體營收造成重大衝擊。

黃金請預估，美國新規應可在短期內釐清，最壞情況對微星的影響約一個月。眼前受影響的東南亞訂單，仍須等待輝達與美國商務部確認適用規定，才能恢復後續出貨安排。