國內金融業又爆出資安危機？近日有民眾陸續在網路上提及，存款遭盜領，金控獲利王富邦金旗下北富銀也傳出有客戶遭盜領一事，本報向爆料民眾李小姐詢問，她至今仍不清楚究竟為何23萬元人間蒸發？北富銀初步認為，不排除是客戶手機或是網路遭第三方入侵或夾擊，導致敏感驗證資訊遭到不當利用，整起案件也交由警方深入追查。

李小姐在社群媒體Threads表示，她弟弟的帳戶被盜領，「這筆款項是火災保險的賠付款，因為最近股市正熱，我和弟弟決定先將錢投入股市，沒想到，昨（17）日接到營業員電話，要求我們補足股票款項，以免違約交割，我們才赫然發現，錢被轉出去了。」

更讓李小姐匪夷所思的是，她的弟弟昨天清晨正熟睡時，手機卻被歹徒利用，透過行動跨行轉帳，將23萬多元、分17筆匯入陌生帳戶，匯入銀行對象有台銀、一銀等陌生帳戶，以及iPASS MONEY與悠遊付等電子支付平台，接著又火速被清空，拿去購買家樂福禮券，「我弟弟平常很少用網銀，轉帳期間他完全沒有收到任何一通OTP簡訊驗證碼，也沒有登入網銀。」

李小姐疑惑指出，他弟弟最近也沒有點奇怪的連結或下載軟體，存款卻莫名人間蒸發，「後來，我弟登入北富銀網銀時，原本有綁定裝置與指紋辨識，卻都被取消了，我完全不懂為什麼會這樣？」事後發，李小姐偕同弟弟前往警局報案，並通知北富銀將帳戶鎖定與凍結。

北富銀：系統正常 11月底推升級防護

面對民眾又發生離奇存款消失一事，北富銀解釋，經檢視相關交易紀錄，該筆轉帳過程中的登入認證、雙重驗證以及非約定轉帳的OTP驗證均「正確完成」，對於是否重演永豐銀遭駭客入侵？北富銀強調，內部各項安全控管機制維持正常運作，絕對沒有發生驗證機制失效、遭到駭客繞過或未經驗證就放行交易的情況。

那究竟為何存款會消失？北富銀初步認為，不排除是用戶端的手機裝置本身、或是外部網路環境遭到第三方入侵或夾擊，導致敏感的驗證資訊遭到不當取得與利用。對於北富銀的說法，李小姐相當疑惑指出，她弟弟並未收到OTP，她會再和電信公司調通聯記錄。

北富銀也提到，11月底，將推出全新的雙重登入驗證選項，未來客戶可選擇「僅透過北富銀行動銀行APP」接收登入通知，全面捨棄傳統容易遭攔截的Email與SMS簡訊驗證。藉由嚴格的行動裝置綁定機制，若未來帳號嘗試從非綁定裝置登入，必須透過原綁定裝置親自確認，藉此從源頭降低帳密與驗證資訊遭外洩利用的高風險。

民眾頻傳遭盜轉 小心手機被植木馬程式

對於李小姐存款遭盜領，不少網友分享，國外駭客入侵電信公司，發現漏洞，成功竊取簡訊認證，存款因此人間蒸發。也有網友認為，是Android手機、大陸品牌手機系統有漏洞所致，面對眾說紛紜，北富銀並未有進一步說明。

自從本月初，永豐銀爆出遭駭客入侵系統，導致400多名民眾遭盜轉後，使得民眾警鈴大響，網路上也充斥不少民眾擔憂存款遭盜轉的疑慮，華南銀、北富銀也曾傳出遭盜轉一事，當時受害人也分別被轉帳，金管會也對此表示，華南銀、北富銀和永豐銀情況不同，這2件案例都有透過受害人的行動裝置中OTP認證、IP認證，受害人也已和警方報案。

無獨有偶，也有中信銀受災戶的民眾指出，她在睡覺時，遭盜領35萬元，也沒有收到OTP簡訊驗證，報警後，中信銀調查發現，登入和交易驗證都由客戶設備發出，經過身分驗證程序後完成交易。中信銀也提醒客戶定期更新密碼、妥善保管個人帳號及驗證資訊，避免透過非官方管道下載應用程式或安裝不明軟體。

面對遭盜領情況層出不窮，金融業者坦言，現在詐騙猖獗，不少民眾常因瀏覽網頁或影音時，不小心遭植入木馬程式，使得手機後門系統大開，導致存款遭盜領，民眾還是要小心，避免下載來源不明的APP、點擊不明連結，導致遭盜領。