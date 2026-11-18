韓國天團防彈少年團（BTS）睽違8年重返台灣，將於11月19日、21日及22日首度登上高雄國家體育場（世運主場館），舉辦《BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN KAOHSIUNG》演唱會，預計再掀一波追星熱潮。

為迎接BTS與全球各地到訪的粉絲ARMY，高雄市政府以「BEST TO SHARE」為主題，串聯城市景點推出紫色燈光應援，讓港都化身紫色打卡城市；一卡通也攜手市府推出演唱會限定商圈夜市優惠券，讓粉絲除了看演唱會，還能順遊景點、品嚐在地美食。

高雄全城變紫色 BTS應援打卡點整理

延續過去國際天團到高雄開唱時的城市應援模式，這次市府同樣串聯多處知名地標，透過紫色燈光與限定裝置迎接BTS及粉絲到來。從大港橋、高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心，到捷運美麗島站、中央公園、衛武營等地，都能感受「WE PURPLE KAOHSIUNG」的應援氛圍。

高雄市政府串聯城市景點推出紫色燈光應援BTS。（圖／翻攝高雄市政府臉書）

以下整理10大高雄紫色應援景點及交通方式：

85大樓：捷運紅線 R8 三多商圈站，或輕軌 C8 高雄展覽館站。從捷運站步行約8至10分鐘；輕軌站步行約3分鐘。 高雄港旅運中心：位於高雄市苓雅區海邊路5號，直接搭乘高雄輕軌至旅運中心站。 高雄流行音樂中心：搭乘高雄輕軌至C11真愛碼頭站或C10光榮碼頭站。 大港橋：搭乘高雄輕軌至C12駁二大義站，出站步行約3分鐘。 瑞豐夜市（BTS飛船氣球應援裝置）：搭乘捷運紅線至R14巨蛋站1號出口，沿裕誠路往西步行約5分鐘。 捷運中央公園站：搭乘捷運紅線至R9中央公園站1號出口。 捷運美麗島站：搭乘捷運紅線R10或橘線O5至美麗島站。 高雄市立圖書館總館：搭乘捷運紅線至R8三多商圈站，再步行或轉乘前往。 衛武營：搭乘捷運橘線至O10衛武營站6號出口。 龍虎塔：搭乘高鐵至左營站，或捷運紅線至R16左營站、R15生態園區站，再轉乘紅35或301路公車，「蓮池潭（勝利路）站」或「蓮池潭站」下車即達。

同場加映「夢時代購物中心」以摩天輪點亮蝴蝶圖案及「FOREVER 7」字樣，並推出專屬應援車廂，適合粉絲前往拍照、搭乘。

夢時代購物中心以摩天輪點亮蝴蝶圖案及「FOREVER 7」來應援BTS。（圖／翻攝高雄市政府臉書）

高雄加碼追星福利 港灣水舞秀、旅宿最低2折起

觀光局還特別推出「KAOHSIUNG with LOVE」港灣水舞展演，於11月19日至22日演唱會期間，在愛河灣鯨魚堤岸5號前演出；每晚18時至22時，每半小時1場，每場約10分鐘，並同步透過YouTube平台直播。

觀光局補充，為吸引ARMY延長停留高雄、深入探索高雄，本次全市近90家旅宿業者推出各種專屬住宿優惠，包括房價限時限量最低2折起、贈送飲料及沐浴組禮盒等；其中24家旅宿業更透過建築外牆燈光、電子看板、迎賓大廳以及套房主題布置讓ARMY隨時都能擁有應援氛圍。

此外，更特別於11月20日至22日推出3梯次ARMY歌迷專屬遊程：「點燃港都星火魅力」一日遊。歡迎持有BTS高雄演唱會購票憑證的歌迷粉絲立即報名（網址），即可免費搭乘專車走訪旗津星空隧道、旗津老街及駁二藝術特區，從海島風情到港灣藝術，體驗高雄多元觀光魅力。

港灣水舞展演時間。（圖／高雄觀光局提供）

憑演唱會門票領夜市券 最高可享150元

除了紫色應援，高雄市政府經濟發展局也攜手一卡通推出演唱會限定優惠。11月18日至22日活動期間，粉絲憑指定演唱會門票，可前往左營、美麗島、巨蛋、高雄車站及三多商圈等5處捷運站指定兌換處，領取50元高雄商圈夜市實體優惠券，合作店家可至高雄商圈夜市優惠券官方網站確認；至於優惠券詳細發放時間如下圖：

（圖／翻攝高雄市政府臉書）

另外，持指定演唱會門票，還能透過一卡通iPASS MONEY或其他合作金融機構（參考下圖）APP掃碼，領取100元高雄商圈夜市數位券；於兌券現場使用 iPASS MONEY APP 掃碼領取數位券，每人可額外獲得由一卡通公司提供價值150元之一卡通儲值卡1張，每日每站數量有限，限本人兌換恕不提供代領，卡片款式隨機贈送贈完為止。數位券自入券匣日起至2027年2月28日止。

「高雄商圈夜市數位券」參與機構之APP。（圖／翻攝一卡通官網）

數位券可使用於高雄指定夜市、商圈，以及路易莎、講古吧、貳拾壹克、Hush Drinker小聲點酒館等合作店家，消費時掃描iPASS MONEY或粉色TWQR立牌即可折抵。若在2027年2月28日前使用完畢，還有機會參加合作金融機構提供的加碼活動，再領取50元數位券。相關細節請見 加碼活動專屬網頁。

領券規則一次看 建議提前完成APP註冊

一卡通提醒，數位券限本國籍或持有居留證，且已下載、註冊合作金融機構APP的民眾領取，不得代領；每張演唱會門票可兌換1組數位券序號，每家合作金融機構限領取1次，若持有多組序號，須透過不同金融機構APP兌領。建議粉絲提前完成iPASS MONEY APP註冊及登入，節省現場排隊時間。

詳細兌換方式、合作店家及活動規定，依一卡通與高雄市政府官方活動網站公告為準。