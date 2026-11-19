中央氣象署指出，今（19）日受到東北季風增強影響，中部以北及宜蘭、花蓮明顯轉涼，北部及宜蘭白天高溫僅18至19度，且各地越晚越冷。這波冷空氣有機會達到大陸冷氣團等級，預估週五、週六（20、21日）持續偏冷，週日（22日）清晨中部以北及宜蘭低溫下探12度，局部空曠地區可能更低，直到週日白天才逐漸回暖。

冷空氣今起發威 北台灣高溫僅18度

氣象署表示，今日受冷空氣影響，北部及宜蘭明顯轉涼，白天高溫僅18至19度，中部及花蓮約21至24度，南部及台東仍有25至28度，且各地越晚越冷。入夜後，中部以北及宜蘭、花蓮低溫將降至15至16度，南部及台東也僅剩18至19度，提醒民眾留意氣溫變化，外出做好保暖措施。

天氣方面，水氣增多，迎風面北部、東半部及恆春半島局部有短暫降雨，且中層水氣偏多，西半部山區亦有局部降雨機率。

值得一提的是，若水氣與低溫配合，今晚起3500公尺以上高山有零星降雪機率，前往山區的民眾應注意安全。

此外，東北風增強，桃園以北、台東、恆春半島及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島局部地區，可能出現平均風6級以上或8級以上強陣風，沿海活動應多加留意。

週五、週六持續偏冷 挑戰大陸冷氣團等級

氣象署預測，週五至週六受到東北季風或大陸冷氣團影響，各地持續偏冷。週五東半部、恆春半島及西半部山區仍有局部短暫雨，週六水氣逐漸減少，各地轉為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

週五中部以北及宜蘭、花蓮高溫僅17至19度，南部及台東約21至24度；北部及宜蘭低溫下探14至15度，中部及花蓮16至17度。

週六雖然降雨趨緩，但氣溫仍偏低，週六中部以北及宜蘭、花蓮低溫約13至15度，南部及台東16至18度。西半部局部空曠地區受到輻射冷卻影響，氣溫可能更低。

週日清晨低溫探12度 白天回暖日夜溫差大

週日東北季風或大陸冷氣團逐漸減弱，但清晨各地天氣仍較冷。氣象署預估，中部以北及宜蘭低溫僅12至14度，南部及花東約16至18度，西半部局部空曠地區可能更冷。

隨著冷空氣減弱，週日白天各地氣溫逐漸回升，高溫約22至26度，但西半部日夜溫差大，早出晚歸仍需適時增添衣物。

下週一（23日）氣溫進一步回升，全台高溫可達26至29度，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。