去年才被法院判決解任董事，今年卻又打贏官司！群聯創辦人潘健成10年前捲入假帳風暴，刑案最終判緩刑5年，投保中心仍緊追董事資格不放。去年高等法院更一審認定他嚴重損害群聯商譽，判決解任董事，最高法院發回後，18日高院更二審卻改判投保中心敗訴。這場打了多年的官司，再度出現戲劇性逆轉。

「我負起全責，我賠償！」今年8月，潘健成在法說會上公開回應投保中心另一起投資人求償官司，強調只要證明股東確實受損，他願意負責。當時雙方已為假帳案纏訟多年，3個月後，董事解任官司又傳出有利於潘健成的判決，這位群聯創辦人與投保中心的司法攻防，至今仍未結束。

假帳案爆發 潘健成判緩刑5年

這場風暴始於2016年。當年檢調搜索群聯，查出潘健成任內涉及偽造董事會、股東會紀錄，以及未如實揭露關係人交易、財務業務文件申報不實等問題，讓這家台灣記憶體控制晶片大廠陷入司法風暴。

檢方查出，潘健成曾指示下屬製作不實會議紀錄，佯裝公司已召開董事會或股東會，辦理董監事改選、修改章程及發行新股等事項，再持相關文件申請公司變更登記。群聯也涉及透過關係企業進行循環交易，美化財務報表。

潘健成到案後坦承犯行，刑案最終因偽造文書及財報申報不實等罪獲判緩刑5年，須向國庫支付3,000萬元，並辦理及參與5場法治推廣教育，判決確定。

刑案判決確定後，投保中心仍持續追究董事責任。2019年8月檢方起訴後，投保中心認為潘健成已不適任董事，同年10月向法院提起解任訴訟，雙方從此展開長達7年的司法攻防。

去年判解任 今年高院卻翻盤

這場官司最初由潘健成取得有利結果。一、二審法院認為，投保中心早在2016年檢調搜索群聯、公司公開說明及重編財報後，就已有足夠資訊判斷相關解任事由，卻直到2019年才提告，超過法律規定的2年除斥期間，因此判投保中心敗訴。

不過，最高法院發回後，情勢出現逆轉。2025年1月，高院更一審認為，潘健成涉及的假帳風暴讓外界得知群聯內部控制存在重大缺失，嚴重損害公司商譽，判決解任其董事職務。

投保中心一度扳回一城，潘健成卻再度上訴。最高法院認為，更一審對《投保法》修法後的適用、信賴保護及投保中心知悉解任事由的時間，仍有應調查釐清之處，因此廢棄原判決，發回高院。

11月18日，高院更二審再度翻盤，改判投保中心敗訴。群聯也發布重大訊息公告判決結果，表示對公司財務及業務沒有影響。由於全案仍可上訴，這場董事解任官司尚未真正落幕。

另有6.97億元求償 潘健成公開喊話

董事解任官司之外，投保中心還曾代表97名投資人，針對群聯財報不實事件提出6.97億元民事求償。2024年5月，新竹地院判投保中心敗訴，投保中心不服上訴，這場金錢攻防也持續多年。

今年8月，另一場訴訟出現驚人數字反差。根據媒體報導，投保中心重新提出的損失計算資料，列入5名投資人、8筆交易，金額約121萬元，與最初6.97億元求償相差超過500倍。潘健成隨即在法說會上回應，只要有證據證明股東受損，他願意負責賠償，也質疑長年訴訟耗費司法資源，影響現有股東權益。

潘健成其實早在2021年11月18日就辭去群聯董事長及董事職務，目前擔任執行長。但董事解任官司並未因此結束，因為解任判決一旦確定，還涉及3年內不得擔任上市、上櫃及興櫃公司董事、監察人的資格限制。

如今，高院更二審判投保中心敗訴，潘健成在董事資格攻防中再度取得有利結果。群聯18日公告，這次判決對公司財務業務沒有影響；投保中心是否繼續上訴，將決定這場打了多年的官司是否還有下一回合。