從電線電纜跨足半導體、被動元件、PCB及面板，華新麗華創辦人焦廷標打下的事業基礎，如今由焦家四兄弟分別經營，逐步發展成橫跨多個產業的企業版圖。隨著華新迎來60週年，9家核心上市櫃企業的最新成績單也揭曉，華邦電前三季大賺近700億元，部分企業卻仍面臨本業虧損，顯示焦家事業雖然同樣受惠科技發展，經營成果卻大不相同。

華新麗華19日舉辦60週年企業願景暨趨勢分享會，焦家第二代五位手足難得同台，包括華邦電董事長焦佑鈞、華新麗華董事長焦佑倫、華新科董事長焦佑衡、瀚宇彩晶董事長焦佑麒，以及華新麗華永續發展基金會董事長焦佑慧，一起見證家族企業走過一甲子。

回顧焦家事業發展，1980年代台灣電子產業開始崛起，華新麗華也陸續投資半導體及電子零組件事業，從原本以電線電纜、不銹鋼為主的傳統製造商，逐步形成跨足記憶體、晶片、被動元件、PCB及面板的科技版圖。隨著事業規模擴大，四兄弟分別掌管不同領域，也形成焦家長期以來的分工模式。

四兄弟分掌不同產業 華新走出龐大科技版圖

在焦家第二代的分工中，長子焦佑鈞主要掌管半導體事業，以華邦電及旗下新唐科技為代表，產品涵蓋記憶體、微控制器及相關半導體應用；次子焦佑倫則持續深耕華新麗華本業，布局電線電纜、不銹鋼、資源及能源產業，近年更積極推動海外併購與高值化轉型。

三子焦佑衡掌管華新科事業群，除了被動元件，也透過瀚宇博德、精成科等企業擴大PCB布局，華東則從事半導體封裝測試業務；焦家么子焦佑麒主要掌管瀚宇彩晶，並參與精金科技等企業董事會，事業版圖橫跨面板、顯示器及相關投資。

至於焦佑慧，則以華新麗華永續發展基金會董事長身分，參與家族企業的公益與永續事務，焦家第二代形成各有分工、彼此仍保持連結的發展模式。

若將華新麗華、華邦電、新唐、華新科、華東、瀚宇博德、精成科、彩晶及精金等9家上市櫃公司，2026年前三季各自公布的合併營收直接加總，金額約達4,750億元，反映焦家事業版圖的龐大規模。不過，這只是9份財報數字的加總，並非焦家企業排除重複計算後的實際營收，例如華邦電已將新唐納入合併報表，兩家公司營收再次相加，就會出現重複計算的情況，因此，這9家企業更適合用來觀察焦家橫跨不同產業的布局，以及各事業之間的經營差異。

華邦電大賺近700億 兄弟企業獲利卻不同調

從今年前三季財報來看，焦家各事業最亮眼的獲利來源，當屬焦佑鈞掌管的華邦電。受惠全球記憶體供需吃緊、價格上漲及產品組合改善，華邦電前三季合併營收1,804.27億元，歸屬母公司淨利高達698.53億元，相較去年同期的5.40億元大幅增加，其中第三季單季營收823.31億元，營業利益率達53.2％，顯示記憶體景氣回升，已明顯反映在公司獲利表現上。

華邦電的強勁獲利，也成為華新麗華今年財報的重要支撐。華新前三季合併營收1,369.46億元，歸母淨利205.36億元，但營業利益僅7.13億元，進一步拆解財報，前三季採權益法認列的關聯企業損益達164.08億元，反映科技轉投資對整體獲利的重要性。

然而，同樣由焦佑鈞主導布局的新唐科技，經營表現就沒有華邦電亮眼。新唐前三季營收237.86億元，歸屬母公司淨損8.01億元，雖較去年同期虧損9.71億元縮小，但營業虧損卻從5.45億元擴大至9.52億元，顯示半導體事業即使同屬一個體系，不同產品與市場定位，仍會帶來不同的經營結果。

焦佑衡掌管的華新科事業群，今年則呈現營收成長、獲利分化的局面。其中，華新科前三季營收346.69億元，歸母淨利46.86億元，較去年同期的14.28億元大幅成長，營業利益也從15.48億元提高至45.15億元，顯示被動元件事業的獲利能力明顯改善。不過，這樣的成長並未同步出現在所有關係企業，尤其PCB相關事業，雖然營收規模持續擴大，獲利表現卻未同步成長。

以瀚宇博德為例，前三季營收527.97億元，年增約26％，歸母淨利卻從去年同期23.80億元降至19.78億元；精成科前三季營收312.60億元，年增約28％，歸母淨利同樣從23.82億元降至20.75億元。兩家公司營收持續擴大，但營業利益及最終獲利均較去年同期下滑，呈現營收成長與獲利表現不同步的情況。

至於半導體封測廠華東，前三季營收61.76億元，營業利益2.57億元，成功擺脫去年同期本業虧損的情況，歸母淨利也從6.50億元增加至13.35億元。不過，華東今年前三季仍有約11.35億元的其他利益及損失淨收益，顯示最終獲利除了本業改善，也受到營業外項目的挹注。

焦家四兄弟各掌一片天，9家企業成績單曝光。（AI生成）

彩晶靠業外收益轉盈 精金賣廠賺進逾41億

相較於記憶體與被動元件事業，今年焦佑麒掌管的瀚宇彩晶，仍面臨面板本業的經營壓力。彩晶前三季營收86.48億元，與去年同期相近，營業虧損21.94億元，雖較去年同期虧損23.35億元略為縮小，但本業仍未轉盈。然而，彩晶前三季歸母淨利卻達17.64億元，與去年同期虧損13.07億元相比，出現明顯反轉，主要原因並非面板市場大幅改善，而是營業外收益挹注。

進一步拆解財報，彩晶前三季營業外收支淨額達43.83億元，其中其他利益及損失淨收益23.73億元，採權益法認列的關聯企業及合資損益也貢獻15.82億元，使公司在面板本業仍虧損的情況下，最終財報呈現獲利。

另外，焦佑麒參與董事會的精金科技，今年同樣出現獲利大幅翻轉，精金前三季繼續營業單位營收僅2.92億元，營業虧損約0.56億元，歸母淨利卻高達42.15億元，主要與停業單位利益及資產處分有關。

根據精金財報，公司今年以64.8億元出售位於台南善化的廠房及相關設施予矽品精密工業，認列約41.18億元處分利益。這筆交易成為推升今年獲利的重要因素，也反映精金正透過資產調整改變原有的經營結構，不能將帳面獲利增加直接視為製造本業復甦。

從9家公司的表現可以看出，焦家四兄弟雖然各自建立不同事業版圖，但面對的產業環境與經營挑戰並不相同。記憶體受惠景氣與價格上漲，帶動華邦電獲利大增；被動元件及PCB事業則呈現不同程度的成長與獲利壓力；面板與部分轉型中的企業，仍須仰賴營業外收益或資產處分改善最終財報表現。

更值得注意的是，焦家企業之間並非完全切割。從華新麗華投資華邦電、華新科，到各家企業透過法人持股及董事會維持關係，焦家雖以不同產業分工經營，資本與投資關係仍彼此連結，也因為這些交叉持股，個別公司的獲利數字不能直接加總，更不能視為各兄弟的個人財富。

走過60年，焦家第二代已將一家電線電纜公司發展成橫跨傳統製造與科技產業的企業版圖，但9家企業的成績單也顯示，規模擴大不代表每項事業都能同步獲利。隨著第三代陸續進入董事會及經營團隊，如何延續既有的產業布局，同時改善不同事業的經營績效，將成為焦家下一階段的共同課題。